Скандал на Буковине: чиновник объяснил, почему катался в горах с блоггерами на машинах для ВСУ

Недавно разразился скандал из-за того, что черновицкие блоггеры вместе с местным депутатом катались в горах на автомобилях для ВСУ. Депутат Черновицкого областного совета Сергей Добржанский заявил, что почти все автомобили уже на фронте.

По его словам, не передали только одну машину, ведь ее еще нужно дополнительно поремонтировать. В качестве подтверждения передачи всех остальных депутат опубликовал в фейсбуке фото с машинами, которые привез на фронт и написал: "А нам свое делать…". Кроме того, он объяснил, почему с блоггерами катались на автомобилях для бойцов в горах.

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Как на скандал отреагировал депутат

Секретарь исполкома Черновицкого горсовета и депутат Черновицкого областного совета Сергей Добржанский подтвердил, что он со своей волонтерской командой несколько недель назад отдыхал в горах. Однако уверил, что, мол, на машинах они не развлекались.

Сергей Добржанский объяснил, что один из членов их команды – гуцул. Его и их всех пригласили в горы друзья.

Но ничего такого там не происходило, это был выходной день, суббота… Машины мы испытываем в горах, чтобы знать, выдержат ли они пути на передовой. Ведь на фронте нет трассы, там грязь, и надо знать, выдержат ли переданные нами пикапы тамошние условия,

– заявил Добржанский.

Он также рассказал историю, что летом они гнали машину на фронт, и на трассе все было хорошо. Однако на передовой оказалось, что пикап – в плохом состоянии, ходовая почти сразу сломалась.

"С тех пор мы испытываем все авто на бездорожье. Так было и в этот раз", – заявил Добржанский.

Политик считает, что обнародованное видео в сети – это информационная атака на него со стороны недоброжелателей.

"Мы с командой уже передали более 90 машин на фронт, а также тепловизоры, дроны, тонны пищи... Но почему-то об этом хейтеры ничего не ширили в соцсетях и в тиктоке не снимали. Думаю, это сделали для того, чтобы очернить меня – или те, кто меня плохо знает, или политические оппоненты", – убежден Добржанский.

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(Осторожно! Нецензурная лексика)

Что известно о скандале