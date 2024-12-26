Ученый совет Института журналистики КНУ проголосовал за увольнение профессора Василенко

Ученый совет Учебно-научного Института журналистики КНУ просит руководство университета расторгнуть контракт с профессором Никитой Василенко. Ранее преподаватель попал в очередной скандал после своих высказываний о "голодных украинках".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий директора института Юрия Бондаря для "Детектор медиа". Отмечается, что соответствующее решение Ученый совет принял 25 декабря во время заседания, на котором обсудили действия и этическое поведение Василенко.

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Какое решение принял Ученый совет УНИЖ

Ученый совет постановил, что действия Василенко вредят репутации Института журналистики и университета, а также нарушают принципы Этического кодекса университетского сообщества, Устава университета и условия и обязательства контракта с научно-педагогическим работником.

Учитывая указанное и позицию коллективов кафедр института, Ученый Совет УНИЖ просит руководство, ректора университета профессора Владимира Бугрова расторгнуть контракт с научно-педагогическим работником Никитой Кимовичем Василенко,

– сказал Юрий Бондарь.

Соответствующий вопрос рассмотрят на заседании Этической комиссии КНУ, что состоится 26 декабря в 11:00.

Что известно о скандале с Василенко