В Минобороны в очередной раз заявили, что контракт с Безруковой не продлят

Сегодня, 31 января, завершается контракт Марины Безруковой с Агентством оборонных закупок. Согласно решению Минобороны, его не будут продлевать.

С 1 февраля временное исполнение обязанностей руководителя АОЗ возложено на Арсена Жумадилова. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о смене менеджмента

Там решение аргументируют "необходимостью обеспечения устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами".

По информации Минобороны, среди основных причин смены руководителя АОЗ:

невыполнение запланированных поставок для фронта;

многочисленные замечания Генштаба относительно ненадлежащего планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны АОЗ;

необоснованный перенос графиков поставок.

В ведомстве вспомнили и об утечках закрытой информации, которые являются "абсолютно неприемлемыми" и станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Процедурные нарушения наблюдательного совета АОЗ

В сообщении министерства указано – действия наблюдательного совета "не соответствовали принципам прозрачности и последовательности". Они сопровождались рядом процедурных нарушений:

наблюдательный совет объявлял свои решения в соцсетях без официального информирования министерства;

соглашение о продлении контракта заключили без согласования с Минобороны, которое до сих пор не получило его текст;

ни один протокол заседаний наблюдательного совета официально не передали в министерство.

Продление контракта с Безруковой требовало согласия оборонного ведомства, а председатель наблюдательного совета Юрий Джигир вышел за пределы своих полномочий, говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу, 31 января, Минюст поддержал жалобу и отменил решение от 29 января, по которому руководителем АОЗ в реестре снова стала Безрукова. Отныне Жумадилов приобретает статус представителя АОЗ с ограничением "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования", а Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".