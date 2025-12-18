"Приватбанк" отреагировал на ситуацию с ветераном без конечностей
- "Приватбанк" извинился за ненадлежащее обслуживание ветерана без конечностей и выразил готовность покрыть его лечение и протезирование.
- Банк проводит ревизию внутренних процедур и повторное обучение сотрудников, во избежание подобных случаев в будущем.
"Приватбанк" публично отреагировал на скандал с ветераном. В банке воину, потерявшему конечности на фронте, не смогли выдать пластиковую карту из-за невозможности сфотографироваться с ней.
Какова реакция банка на скандал?
На днях по сети распространялась история с ненадлежащим обслуживанием ветерана в одном из отделений "Приватбанка". Впоследствии там отметили, что ситуация недопустима. В ней сотрудники, как отметили в учреждении, не проявили необходимого внимания, человечности и ответственности, особенно к военным и ветеранам.
Мы просим прощения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной,
Также "Приватбанк" выразил готовность покрыть лечение, протезирование и предоставить другую необходимую поддержку, если ветеран согласится принять помощь.
Банк сообщил, что будет решать ситуацию системно. Сейчас там проводят ревизию внутренних процедур и держат контакт с НБУ, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Отдельно отметили, что банк проведет повторное обучение работников.
Что предшествовало?
Офицер ЦВС 3 ОШБр ВСУ Елена "Гайка" Толкачева сообщила о ситуации в сети. По ее словам, украинскому военному, который получил ампутации конечностей на фронте, в "Приватбанке" отказали в выдаче карты. Причиной стала невозможность сделать фото с ней в руках.
В отделении сообщили, что карточку не может держать другое лицо, например медицинский куратор. Вместо этого предложили только оформление доверенности и выпуск карты на имя куратора.
Пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга прокомментировал ситуацию 24 Каналу. Он признал инцидент недопустимым. Также добавил, что банк обеспечит доставку карты клиенту в кратчайшие сроки.