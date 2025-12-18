"Приватбанк" отреагировал на ситуацию с ветераном без конечностей

"Приватбанк" публично отреагировал на скандал с ветераном. В банке воину, потерявшему конечности на фронте, не смогли выдать пластиковую карту из-за невозможности сфотографироваться с ней.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Смотрите также Я доставлю карту лично с извинениями, – глава НБУ Пышный о случае с воином без конечностей

Какова реакция банка на скандал?

На днях по сети распространялась история с ненадлежащим обслуживанием ветерана в одном из отделений "Приватбанка". Впоследствии там отметили, что ситуация недопустима. В ней сотрудники, как отметили в учреждении, не проявили необходимого внимания, человечности и ответственности, особенно к военным и ветеранам.

Мы просим прощения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной,

– говорится в посте.

Также "Приватбанк" выразил готовность покрыть лечение, протезирование и предоставить другую необходимую поддержку, если ветеран согласится принять помощь.

Банк сообщил, что будет решать ситуацию системно. Сейчас там проводят ревизию внутренних процедур и держат контакт с НБУ, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Отдельно отметили, что банк проведет повторное обучение работников.

Что предшествовало?