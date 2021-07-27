Чай вместо "элитного виски": скандал в магазине Киева оказался постановкой

Подростки-тиктокеры шокировали сеть видео, как они разбивают бутылку дорогого виски в одном из магазинов столицы. Впрочем, выяснилось, что эти кадры являются постановочными.

Дети пришли в магазин со своей бутылкой, в которую предварительно налили чай. Об этом рассказала администратор заведения.

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Она пояснила, что никаких претензий магазин к ребятам не имеет, ведь на самом деле они ничего не разбивали. А только пришли и попросили разрешения снять видео для соцсети.

Это были дети. Сказали, что развивают канал в тиктоке. Мы ничего плохого в этом не увидели,

– подчеркнула администратор.

Отметим, что ранее оператор упомянутого видео опубликовал видео, в котором "извиняется" за содеянное. Со слезами на глазах он объяснял, что у них с другом нет денег, чтобы компенсировать стоимость разбитой бутылки.

Что известно об инциденте с разбитой бутылкой "элитного виски"