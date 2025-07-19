Автопереводчик случайно "похоронил" индийского министра: Meta пришлось приносить извинения

Во вторник, 15 июля, главный министр штата Карнатака Сиддарамаяха опубликовал в соцсетях соболезнования в связи со смертью актрисы. Однако неправильный автоматический перевод постов привел к ошибочному предположению о смерти самого политика.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India, передает 24 Канал. Компании Meta пришлось приносить извинения.

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Что известно об инциденте?

Сиддарамаяха написал пост на местном языке каннада, опубликовав его в Facebook и Instagram. Сообщение касалось смерти известной индийской актрисы Б. Сароджи Деви.

Однако автоматический перевод сообщений на английский язык оказался неточным – выглядело так, как будто ушел из жизни сам министр.

Медиарадник Сиддарамаяхи написал для Meta письмо с просьбой исправить текст и приостановить автоперевод каннада, пока его точность не улучшат. Он также призвал компанию сотрудничать со знатоками языка, чтобы предотвратить подобные ошибки.

В четверг, 17 июля, представитель Meta сообщил PTI, что платформа "исправила проблему, которая ненадолго вызвала этот неточный перевод". Кроме того, в компании принесли извинения.

Напомним, 9 июля во время планового патрулирования индийская полиция обнаружила в пещере на юге штата Карнатака 40-летнюю гражданку России, которая жила там с 6-летней и 5-летней дочерьми. Семью, у которой не было надлежащих документов, поместили в центр содержания иностранцев, ее готовят к депортации.