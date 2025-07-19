Про це повідомляє ВВС із посиланням на інформаційне агентство Press Trust of India, передає 24 Канал. Компанії Meta довелося перепрошувати.

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Що відомо про інцидент?

Сіддарамаяха написав пост місцевою мовою каннада, опублікувавши його у Facebook та Instagram. Повідомлення стосувалося смерті відомої індійської акторки Б. Сароджі Деві.

Однак автоматичний переклад дописів англійською мовою виявився неточним – виглядало так, наче пішов із життя сам міністр.

Медіарадник Сіддарамаяхи написав для Meta листа з проханням виправити текст і призупинити автопереклад каннада, доки його точність не покращать. Він також закликав компанію співпрацювати зі знавцями мови, аби запобігти подібним помилкам.

У четвер, 17 липня, представник Meta повідомив PTI, що платформа "виправила проблему, яка ненадовго спричинила цей неточний переклад". Окрім того, у компанії перепросили.

Нагадаємо, 9 липня під час планового патрулювання індійська поліція виявила в печері на півдні штату Карнатака 40-річну громадянку Росії, яка жила там із 6-річною та 5-річною доньками. Родину, у якої не було належних документів, помістили до центру утримання іноземців, її готують до депортації.