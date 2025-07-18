Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Цікаво В Індії дівчат у школі вчителі змушували роздягатися для перевірки на наявність менструації

Як поліція виявила Ніну Кутіну з дітьми?

Індійська поліція виявила Ніну Кутіну 9 липня під час планового патрулювання поблизу пагорбів Рамтіртха в лісі Гокарни, що межує з Гоа. У 40-річної жінки разом з її 6-річною та 5-річною доньками не було належних документів для перебування в Індії.

Начальник поліції округу Уттара Каннада розповів, що місцевість, де виявили росіянку, популярна серед туристів. Але там багато змій і є ризик зсувів ґрунту, особливо в сезон дощів.

Інший поліцейський, ім'я якого не розголошують, розповів, що коли вони спустилися крутим схилом, щоб дослідити місцевість, то помітили яскравий одяг, який сушили просто неба.

Наблизившися до печери – вхід до якої був завішений яскравими індійськими сарі, – з неї "вибігла маленька білява дівчинка". Поліцейські пішли за нею і всередині виявили Ніну Кутіну з другою дитиною.

Їхні пожитки були вкрай скромними – пластикові килимки, одяг, пакети з локшиною швидкого приготування та трохи їжі. Печера, у якій вони жили, протікала.

На відео, яке поліція зняла всередині печери і яке переглянула BBC, видно усміхнених дітей у яскравому індійському одязі.

Жінка з дітьми, здавалося, почувалася там цілком спокійно, Нам довелося довго її переконувати, що жити там небезпечно,

– розповів Нараяна.

Коли правоохоронці попередили Кутіну про ризик зустріти змій чи диких звірів, вона відповіла: "Змії та тварини – наші друзі. Люди – ось хто небезпечний".

Після порятунку жінку з доньками відвезли до лікарні, де медики підтвердили, що з їхнім здоров'ям усе гаразд. Згодом родину помістили до центру утримання іноземців неподалік Бенгалуру, столиці штату, та готуються до їхньої депортації.

Що відомо про саму Ніну Кутіну?

У відеоінтерв'ю індійським інформаційним агентствам ANI та PTI Ніна Кутіна розповіла, що народилася в Росії, але не жила там останні 15 років. Жінка подорожувала до "багатьох країн – Коста-Рики, Малайзії, Балі, Таїланду, Непалу та України".

Кутіна також заявила, що має 4 дітей віком від 5 до 20 років. Найстарший її син, за словами самої росіянки, загинув у ДТП у Гоа у 2024 році.

Індійська влада повідомила, що другий син Ніни, якому наразі 11 років, перебуває в Росії. Також вдалося виявити й особу батька дівчаток – ним виявився ізраїльський бізнесмен Дрор Голдштейн. Він наразі перебуває в Індії.

Пізніше Голдштейн заявив в інтерв'ю індійському телеканалу NDTV, що Кутіна поїхала з Гоа, не повідомивши йому. А далі він подав заяву про зникнення до місцевої поліції.

Чоловік також наголосив, що хоче домогтися спільної опіки над доньками та зробить усе можливе, щоб не дозволити індійському уряду відправити Кутіну з його доньками до Росії.

Як росіянка опинилася у печері в Гоа?

Невідомо, коли і як Кутіна з доньками опинилася в лісі Карнатаки. За її словами, вони прожили в печері тиждень, а перед тим жінка купувала продукти в місцевій крамниці.

Кутіна стверджує, що приїхала з Гоа, де також жила в печері, і що одна з доньок народилася саме там. В інтерв'ю вона поскаржилася на умови в центрі утримання, порівнявши його з в'язницею.

Ми жили у дуже хорошому місці. Але тепер ми не можемо бути самі. Ми не можемо виходити надвір. Тут дуже брудно і їжі замало,

– додала вона.

Коли Ніна Кутіна потрапила до Індії – теж неясно. Жінка заявила, що втратила паспорт, але поліція знайшла у неї старий документ: виявилось, вона прибула до країни за бізнес-візою ще в жовтні 2016-го, а після її завершення залишилась нелегально. У 2018 році вона залишила Індію, виїхавши до Непалу, і пробула там три місяці.

Де була після того – невідомо. Кутіна лише каже, що побувала у 20 країнах, зокрема у чотирьох – після 2018-го. Коли саме вона повернулась до Індії – незрозуміло, хоча деякі ЗМІ пишуть про лютий 2020 року. Утім, віза в неї знову прострочена – за її словами, через емоційний стан після втрати сина.

Кутіна також додала, що має "великий досвід життя на природі, в джунглях" і наполягала на тому, що її доньки були щасливі й здорові. За словами жінки, обрана нею печера була "дуже великою і красивою", а також "дуже близько до села", тож вона могла купувати їжу та необхідні речі.