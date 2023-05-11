Она стала неконтролируемой, – мама "Черной Мамбы" о скандале с дочерью и фанами Лепса во Львове

Скандал с львовской блогершей Кристиной Горун, которая также известна как "Черная Мамба", получил продолжение. На инцидент отреагировала мама девушки Галина Горун.

Мама скандальной львовянки Кристины Горун осудила поведение дочери. Галина Горун, которая работает преподавательницей иностранного языка Львовского государственного университета внутренних дел, рассказала журналистам, что проживает отдельно от 30-летней дочери, попавшей в скандал

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"Черной Мамбой" заинтересовались в СБУ

Более того, по словам женщины, Кристина не общается ни с мамой, ни со своей младшей сестрой, ведь у них плохие отношения. Галина утверждает, что Кристина стала неконтролируемой, в результате чего у нее с дочерью было немало конфликтов.

Нет слов. На это можно реагировать только негативно, и никак иначе. Она стала неконтролируемой после трагической смерти отца, влияния на нее никто не имеет. Она делает то, что хочет. Я работаю в университете, общаюсь с детьми, преподаю, и не хотела бы, чтобы моя дочь так себя вела. У нас неоднократно были конфликты,

– рассказала Галина Горун.

Журналисты рассказали, что Кристина Горун окончила Львовский торгово-экономический университет и сейчас работает в салоне красоты.

На публичные высказывания скандальной блогерши из Львова отреагировали в СБУ.

"Высказывания и действия указанного лица спецслужба будет квалифицировать согласно статьям уголовного кодекса, которые подследственны СБУ. Будем более подробно информировать позднее", – сообщила представитель СБУ Львовщины Роксолана Яворская.

Что известно о скандале с "Черной Мамбой"