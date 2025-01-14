Получала ли бракованные мины 151-я бригада: в Силах логистики ответили

Ранее в СМИ появилась информация, что военные 151-й отдельной механизированной бригады получили некачественные мины. В Силах логистики прокомментировали эту ситуацию.

По словам заместителя начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимира Гребенюка, эта информация не является правдивой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Что говорят в Силах логистики о бракованных минах

Гребенюк сообщил, что 13 января в 151 бригаде завершила работать комиссия, которая не нашла подтверждений того, что бойцам передали некачественные мины.

Не было ни одного случая несрабатывания взрывателя или неправильного срабатывания. Это уже подтверждено испытаниями,

– добавляет Гребенюк.

Заметим, что ранее о бракованных минах в 151-й бригаде со ссылкой на источники писало издание "Цензор.НЕТ". Его главный редактор Юрий Бутусов опубликовал видео, как утверждалось, от минометчиков этой бригады. Военные жаловались на бракованные подрывники.

По словам Бутусова, в войско поставили более 60 тысяч мин калибра 82 миллиметра, которые могли иметь недостатки. Он также добавил, что личный состав бригады заставляют подписывать рапорты о том, что они не получали мины этой серии и не записывали видео.

9 января в издании заявили, что после публикаций в СМИ бракованные мины в 151-й бригаде заменили на качественные, изготовленные странами НАТО.

В Минстратегпроме прокомментировали ситуацию с бракованными минами

По данным "Общественного", во время пресс-конференции 13 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин заявил, что известно о трех случаях выявления некачественных снарядов для минометов.

По его словам, в одном из случаев речь идет о 15 партиях мин калибра 120 миллиметров общим количеством 54 тысячи единиц. Он добавил, что основной недостаток мин этой партии заключается в "несколько меньшем" диаметре.

Сейчас Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности осуществляет "стопроцентный контроль" исполнителей заказов.

Все предприятия проверяют 100% геометрических параметров каждой мины. Сидит наш контролер и проверяет, соответствует ли мина критериям,

– говорит Сметанин.

Он также признал, что порох, который содержится в минах, в некоторых случаях изменил свое свойство, в частности, по параметрам влажности. К этому привели некачественные упаковки.

Сейчас на основной заряд сделали герметичную упаковку, которая должна обеспечивать до 10 лет хранения. Кроме этого, по словам Сметанина, в некоторых минах не срабатывал капсюль, необходимый для вылета основного снаряда. Теперь их заменили на европейские.

Кроме этого, в декабре 2024 года предприятия Минстратегпрома отгрузили военным 1400 замененных мин. Сейчас изготовлено еще около 32 тысяч мин для замены.

У "Радио Свобода" также сообщили, что сейчас бракованные мины заменили на 10%. Этот процесс до сих пор продолжается. Предыдущие изъятые мины, как сообщил Сметанин, исследовали и исправили за счет производителя.

Сейчас открыто уголовное производство. Правоохранители пытаются установить все детали этого дела, а суд – определить виновных.