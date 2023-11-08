Приспешница пропаганды России или это форма деменции: Кротевич из "Азова" о скандале с Фарион

Языковед Ирина Фарион недавно заявила, что якобы нельзя называть украинцами тех военных, которые говорят на российском. Это касалось, в том числе и военных бригады "Азов" и 3 ОШБр, которые говорят российской даже в бою.

Слова языковеда прокомментировал в интервью Натальи Мосейчук начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов", майор Богдан Кротевич (Тавр). По его словам, бойцам "Азова" абсолютно смешно, странно и все равно на Ирину Фарион, пишет 24 Канал.

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Что сказал Тавр на скандальные слова Фарион

Я считаю ее откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции. А если он верит в свои слова, то он просто пособник пропаганды России. Совершенно все равно, что она говорит. Простите, а кто она такая? Мне интересно, а партии "Свобода" нормально с таким человеком? А к ней у меня вопросов нет,

– заявил Богдан Кротевич.

Он также пояснил, что считает, что этот инфопривод является плюсом Фарион, который выгоден только ему. Также военный заверил, что ему не нравится, когда спекулируют по некоторым темам. Это ведь никакой пользы не несет.

"Позиция большинства личного состава "Азова" – надо переходить на украинский язык. Общаемся ли мы на российском? Да, общаемся. Потому что в армии нужно быстро принимать решения и не можешь позволить себе переводить. Для перехода на украинский язык нужен покой. У нас такого состояния сейчас нет", – заявил боец.

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Богдан Кротевич заявил, что на украинском языке будет в конце концов говорить большинство граждан.

Если человек говорит российской, то нужно мягко и без претензий спросить. С дискуссией и уважением. Это многих моментов касается, не только языка,

– сказал боец.

Кратко о скандале с Фарионом