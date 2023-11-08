Слова мовознавиці прокоментував у інтерв'ю Наталії Мосейчук начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов", майор Богдан Кротевич (Тавр). За його словами, бійцям "Азову" абсолютно смішно, дивно та однаково на Ірину Фаріон, пише 24 Канал.

Дивіться також "Іноді корисно завалити писок та молитися": ексгравець Динамо поставив на місце Ірину Фаріон

Що сказав Тавр на скандальні слова Фаріон

Я вважаю її відвертою пособницею російської пропаганди й, можливо, людиною з високим рівнем деменції. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди Росії. Абсолютно однаково, що вона каже. Вибачте, а хто вона така? Мені цікаво, а партії "Свобода" нормально з такою людиною? А до неї у мене питань немає,

– заявив Богдан Кротевич.

Він також пояснив, що вважає, що цей інфопривід є плюсом Фаріон, який вигідний тільки їй. Також військовий запевнив, що йому не подобається, коли спекулюють на деяких темах. Адже це жодної користі не несе.

"Позиція більшості особового складу "Азова" – треба переходити на українську мову. Чи спілкуємося ми російською? Так, спілкуємося. Тому що в армії потрібно швидко приймати рішення і не можеш дозволити собі перекладати. Для переходу на українську мову потрібен спокій. У нас такого стану зараз немає", – заявив боєць.

Зауважте Чому аргумент "а військові говорять російською" не працює на цивільних

Богдан Кротевич заявив, що українською мовою зрештою говоритиме більшість громадян.

Якщо людина розмовляє російською мовою, то треба м'яко і без претензій запитати. З дискусією та повагою. Це багатьох моментів стосується, не лише мови,

– сказав боєць.

Коротко про скандал з Фаріон