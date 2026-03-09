"Госпитальеров" обвинили в финансовых злоупотреблениях: в Верховной Раде сделали заявление

На днях медицинский батальон "Госпитальеры" обвинили в финансовых злоупотреблениях. В Верховной Раде 9 марта сделали заявление по этому поводу.

Там отметили, что такие "тяжелые обвинения" волонтеров недопустимы без объективного расследования и обнародования позиции руководства батальона. Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Что говорят в Верховной Раде о скандале с "Госпитальерами"?

В Комитете заявили, что подобные публичные обвинения не должны дискредитировать волонтерское движение в целом.

Там отметили, что "Госпитальеры" работают с 2014 года и уже спасли тысячи раненых на фронте военных.

В заявлении объясняется, что обнародование отчетности может задерживаться из-за трудностей с подготовкой финансовых данных подразделений, работающих на передовой.

Наша коллега и основательница медицинского батальона Яна Зинкевич уже анонсировала отчет о деятельности "Госпитальеров", в котором будут даны ответы на все вопросы, возникшие в информационном пространстве. Только после профессионального анализа отчета возможны выводы относительно самой ситуации,

– сообщили в Верховной Раде.

Там также попросили обнародовать любые обвинения только при наличии неопровержимых фактов, установленных в рамках официального расследования.

"Призываем представителей медиа и общественности соблюдать принципы журналистской этики и презумпции невиновности, чтобы избежать необоснованной дискредитации волонтерского сообщества до установления истины", – добавили в заявлении.

К слову, "Госпитальеры" попадают в подобный скандал уже не впервые. В 2024 году экс-участницу батальона Анну Скольбушевскую подозревали в присвоении пожертвований для военных. Деньги могли использоваться на личные нужды: азартные игры, путешествия и другие развлечения.



Тогда в батальоне заверили, что Скольбушевская на момент этих сборов уже не работала в фонде.

Детали последнего скандала