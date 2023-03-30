После решения апелляции окончательную точку в этой истории должен поставить суд. Такое мнение эфире 24 Канала выразил архимандрит, доктор философских наук по специальности "Богословие" Кирилл Говорун.

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Архимандрит сравнил ситуацию, в которой оказалась сейчас Украина с позицией Одиссея, который должен был проплести между Сциллой и Харибдой, то есть наше государство сейчас находится в эпицентре двух сложных решений.

Во-первых, Украине стоило избавиться от влияния Москвы через церковь. Кремль очень мощно использует церковь в пропаганде. Это стало своеобразной Сциллой для украинского общества, отметил Кирилл Говорун.

Во-вторых, Харибда – это сохранение принципов свободного вероисповедания. Для нас очень важно не превратиться в то, против чего мы боремся.

Этот принцип очень важен для Украины, потому что мы все же не Россия. Мы не можем и не должны действовать по российским лекалам и стандартам и делать с теми, кто нам не нравится, так же как россияне с религиозными организациями, которые им не нравятся, на оккупированных территориях,

– добавил говорящий.

Решение должно быть за судом

Кирилл Говорун предположил, что подача московским патриархатом апелляции по решению выселения из Киево-Печерской лавры не является отрицательным знаком. Ведь все конфликтные ситуации в Украине должен разрешать украинский суд, это очень важно для правового государства.

В частности, это касается и коллаборантов в рясах, которых достаточно много. По-моему, их судьбу должны решать не политические решения, а судебные,

– подчеркнул представитель церкви.

Он убежден, что суд должен доказать действия коллаборантов и соответственно судить. Также не стоит экстраполировать грехи митрополита Павла и его роковые ошибки для УПЦ на всю эту структуру.

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Споры внутри представителей УПЦ МП

Архимандрит сообщил, что структура УПЦ очень распылена внутри, и они сами очень недовольны словами и поступками митрополита Павла.

Он рассказал, что группа иерархов приходила к митрополиту Онуфрию с требованием снять митрополита Павла, но тот не согласился. Однако все же представители московского патриархата должны будут действовать по решению апелляционного суда, которое вскоре будет вынесено.

Сейчас часть общины, находившейся на территории Киево-Печерской лавры, уже выселилась, часть остается. Часть студентов семинарии и академии на территории Лавры уже разъехалась по домам, а часть остается на учебе, сообщил архимандрит. Канцелярия, которая является проводом украинской православной церкви в значительной степени уже уехала, в том числе и митрополит Онуфрий, как глава этой церкви.

Это довольно странно. Капитан, так сказать, одним из первых покинул свой корабль. И это вызывает очень много вопросов,

– добавил спикер.

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