Після рішення апеляції остаточну крапку в цій історії повинен поставити український суд. Таку думку ефірі 24 Каналу висловив архимандрит, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я" Кирило Говорун.

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Архімандрит порівняв ситуацію, в якій опинилася зараз Україна з позицією Одіссея, який мав проплести між Сціллою і Харібдою, тобто наша держава зараз перебуває в епіцентрі двох складних рішень.

По-перше, Україні варто було позбавитися від впливу Москви через церкву. Кремль надзвичайно потужно використовує церкву у пропаганді. Це стало своєрідною Сціллою для українського суспільства, зауважив Кирило Говорун.

По-друге, Харібда – це збереження в принципі засад вільного віросповідання. Для нас дуже важливо не перетворитися на те, проти чого ми боремося.

Цей принцип дуже важливий для України, бо ми все ж таки не Росія. Ми не можемо і не повинні діяти за російськими лекалами і стандартами і робити з тими, хто нам не подобається, так само як росіяни з релігійними організаціями, які їм не подобаються, на окупованих територіях,

– додав мовець.

Рішення має бути за судом

Кирило Говорун припустив, що подання московським патріархатом апеляції щодо рішення з виселення з Києво-Печерської лаври, не є негативним знаком. Адже всі конфліктні ситуації в Україні має вирішувати український суд, це дуже важливо для правової держави.

Зокрема це стосується і колаборантів в рясах, яких досить багато. На мою думку, їхню долю повинні вирішувати не політичні рішення, а судові,

– наголосив представник церкви.

Він переконаний, що суд повинен довести дії колаборантів і відповідно судити. Також не варто екстраполювати гріхи митрополита Павла і його фатальні помилки для УПЦ на всю цю структуру.

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Суперечки всередині представників УПЦ МП

Архімандрит повідомив, що структура УПЦ є дуже розпорошеною всередині, і вони самі дуже незадоволені словами і вчинками митрополита Павла.

Він розповів, що група ієрархів приходила до митрополита Онуфрія з вимогою зняти митрополита Павла, але той не погодився. Однак все ж представники московського патріархату повинні будуть діяти за рішенням апеляційного суду, яке невдовзі буде винесено.

Зараз частина громади, що перебувала на території Києво-Печерської лаври уже виселилася, частина залишається. Частина студентів семінарії та академії на території Лаври вже роз'їхалася по домівках, а частина залишається на навчанні, повідомив архімандрит. Канцелярія, яка є проводом української православної церкви значною мірою уже виїхала, зокрема і митрополит Онуфрій, як очільник цієї церкви.

Це досить дивно. Капітан, так би мовити, одним з перших залишив свій корабель. І це викликає дуже багато питань,

– додав спікер.

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