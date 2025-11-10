Речь идет об иске Фонда гарантирования вкладов физических лиц против Лагуна – экс-владельца обанкротившегося "Дельта Банка" – а также его сообщников на около 23 миллиардов гривен. Дело слушают в закрытом режиме уже более полугода. Причина – риски раскрытия банковской тайны, информирует 24 Канал со ссылкой на "Коротко.Про".

Заметьте Экс-владелец Дельта банка Николай Лагун в очередной раз попытается списать с себя все долги перед государством

Заседание состоится уже после того, как против Лагуна применили санкции СНБО за сотрудничество с Россией, а также – финансирование страны-террористки. По данным СМИ, Фонд гарантирования остался чуть ли не единственной инстанцией, которая может взыскивать деньги с Лагуна.

Новые детали скандала с Лагуном

На Лагуна наложили ряд ограничений. В частности, действуют запреты:

распоряжаться деньгами и имуществом;

выводить дивиденды или получать деньги от третьих лиц.

Исключение – погашение долгов перед Фондом гарантирования вкладов физлиц.

После банкротства "Дельта Банка" Фонду срочно пришлось искать средства для погашения утраченных вкладов населения в пределах гарантированных сумм. Ресурсы для этого выделило правительство, одновременно их нужно возвращать. В общем Фонд должен был взять в управление имущество или другие активы "Дельта Банка", продать по рыночной стоимости и получить возмещение.

В то же время, как сообщают СМИ, активы оказались "раздутыми". Причиной называют многочисленные схемы в банке Лагуна. Отмечают, что на балансе финучреждения и близко не было имущества или других активов, которые бы покрыли масштабные выплаты. Именно поэтому убытки оформили как хозяйственный иск против Лагуна и его сообщников – членов наблюдательного совета и кредитного комитета банка.

СМИ озвучивают сумму убытков, которую нанесла деятельность Лагуна и его банка вкладчикам и Украине в лице государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка, Нацбанка, – почти 2,3 миллиарда долларов. Отмечают, что на протяжении последних четырех лет дело уже по второму кругу проходит все судебные инстанции. Сейчас оно находится в Северном апелляционном хозяйственном суде.

Говорится, что сначала суды не хотели рассматривать факт мошенничества со стороны Лагуна как комплексный иск – предлагали слушать каждый случай отдельно.

На "втором круге" Хозяйственный суд Киева постановил отказать Фонду в удовлетворении иска уже якобы из-за отсутствия доказательств убытков на 23 миллиарда гривен – мол, это проблема Фонда, что он не смог продать "мусорные" требования к "компаниям-пузырям" дороже. Теперь мяч снова на стороне Северного апелляционного хозяйственного суда,

– отмечают авторы статьи.

Замечают, что узнать позицию суда в ходе судебного разбирательства невозможно: в течение последних полгода суд не публикует постановления, вынесенные по делу. Как предполагают СМИ, это может быть связано с банковской тайной, которая якобы раскрывается в ходе заседаний в отношении самого Лагуна. В то же время авторы издания отмечают: введение санкций СНБО может существенно ускорить процессы правосудия. На это влияет ряд факторов:

дефицит ресурсов не позволит Лагуну затягивать дело руками дорогих адвокатов;

блокировка активов – первый шаг к их реальному изъятию в пользу государства (более того, отмечают, что "замораживание" активов в Украине в дальнейшем может способствовать аналогичным действиям за рубежом – путем получения соответствующих ордеров иностранных судов).

Отмечают, что для украинских судов введение санкций тоже должно было бы иметь репутационное и контекстообразующее значение.

"Если СНБО и президент официально признали лицо угрозой для страны, причастным к финансированию агрессора, то тянуть рассмотрение дел против него – де-факто означает идти вопреки общественным интересам. Санкции фактически подсветили проблему: более 4 лет Фемида не могла (или не хотела) поставить точку в истории с хищением 23 миллиардов гривен вкладчиков (то же самое можно говорить об ответственности Лагуна и его сообщников и в других делах, рассмотрение которых длится уже более десятилетия) – поэтому "внесудебные" механизмы должны продемонстрировать большую эффективность", – отмечают в статье.

Отмечают, что особенно это должно касаться именно Лагуна. Тем более, что его могут одним из первых экстрадировать из Австрии, если украинской стороне удастся достичь соответствующих договоренностей с местным правительством.

Авторы материала отмечают: именно от взвешенных судебных решений по делу, где фигурирует "патентованный мошенник", чьи схемы многократно зафиксированы, зависит возможность сэкономить для государства не менее 23 миллиардов гривен (которые де-факто пойдут в правительство после взыскания с Лагуна и компании, и могут быть использованы прежде всего как помощь ВСУ).

СМИ считают, что первым шагом, чтобы обеспечить справедливость, могло бы стать по крайней мере частичное открытие текстов судебных решений, уже выходивших по этому делу. В частности, это помогло бы понять логику суда и участников сторон.