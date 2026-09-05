В ОГП подтвердили обыски у Генпрокурора и хотят проверить законность действий НАБУ

Вечером 4 сентября стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в Офисе генерального прокурора в рамках спецоперации "Карфаген". По данным СМИ, был задержан заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Крапива.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, ведомство инициировало служебное расследование в отношении сотрудника, чье имущественное положение и контакты проверяют детективы НАБУ. Также в ведомстве дали разъяснения относительно постановления суда, в котором фигурируют упоминания о первом заместителе генпрокурора Марии Вдовиченко и самом главе ведомства.

Что известно о позиции ОГП?

В судебном документе приведен разговор, где работник ОГП пересказывает якобы договоренность с "шефом" о внесении изменений в приказ.

В прокуратуре подчеркнули, что Генеральный прокурор никаких подобных документов не подписывал, они не вступили в силу, а речь шла только об обсуждении решения, которое так и не было воплощено в жизнь.

Кроме того, приведенные в постановлении разговоры касались координации и проведения следственных действий против нелегальных call-центров.

В прокуратуре подчеркнули, что подготовку законных обысков и спецопераций следователи НАБУ ошибочно трактовали как содействие деятелям этих группировок.

Относительно работника ОГП, который фигурирует в расследовании НАБУ, решается вопрос о его увольнении из органов прокуратуры.

В ОГП подтвердили обыски у Генпрокурора

В ОГП подтвердили, что ночью НАБУ провело обыски в служебных помещениях Генерального прокурора, первого заместителя Генерального прокурора и других работников ОГП.

В ОГП заявили, что масштаб обысков, их основания и перечень материалов, к которым получили доступ детективы, требуют отдельной правовой оценки.

В ходе обысков НАБУ получило доступ, в частности, к материалам уголовного производства о возможных незаконных действиях людей, связанных с руководством САП. Это производство было расследовано под процессуальным руководством ОГП, а руководство САП знало о нем.

Также детективы получили материалы другого дела, в частности, информацию, собранную в ходе негласных следственных действий относительно возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП.

В ОГП хотят выяснить, соответствовал ли объем доступа детективов предмету дела, в рамках которого проводились обыски. Речь идет о проверке того, к каким именно материалам получили доступ детективы, копировали или изымали их и предусматривали ли такие действия соответствующие разрешения суда.

В Офисе Генерального прокурора заверили, что уважают институциональную независимость НАБУ и САП и заинтересованы в профессиональном взаимодействии. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что любые следственные действия должны происходить исключительно в рамках закона.

Позиция Генерального прокурора принципиальна: статус работника прокуратуры не может являться способом избежать ответственности или прикрытием для возможной преступной деятельности,

– отметили в ведомстве.

Что известно об операции "Карфаген"?

Вечером 4 сентября стало известно, что НАБУ и САП проводят новую спецоперацию под названием "Карфаген".

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса Генпрокурора.

По данным источников УП, речь идет о заместителе начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергее Крапиве.

Чиновник якобы привлек к схеме работников прокуратуры и других лиц. Они получали взятки от мошеннических колл-центров за то, чтобы не препятствовать их работе.

По данным следствия, участники схемы легализовали миллионы гривен из-за покупки недвижимости, драгоценностей и оформления имущества на третьих лиц.

Правоохранители установили 5 участников группировки.

По данным СМИ, 4 сентября следователи якобы проводили обыски у генпрокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и председателя Одесской ОВД Олега Кипера. В Офисе Генпрокурора эту информацию тогда опровергли. Представитель ОГП Марьяна Гайовская заявила, что обысков ни дома, ни в кабинете генпрокурора не было.