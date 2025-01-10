Скандал с подростками, перекрывавшими движение в Киеве: полиция установила всех участников видео

В сети 10 января распространялись видео с компанией молодых людей, которая перекрывала движение автомобилей в Киеве, громко слушала российскую музыку и разбрасывалась купюрами долларов. Полиции удалось установить всех несовершеннолетних участников видео.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Ранее правоохранители отмечали, что выясняют все обстоятельства этого киевского скандала.

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Что сказали в полиции о несовершеннолетних участниках скандала в Киеве

Правоохранители отметили, что с несовершеннолетними лицами, которые являются участниками скандальных видео с перекрытием движения транспорта в Киеве и громким прослушиванием российской музыки, а также их родителями уже общаются ювенальные полицейские.

Полиция работает с несовершеннолетними участниками скандальных видео в Киеве / Фото полиции Киева

В полиции отметили, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки. После этого его привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса Украины об оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников.

После этого к фигуранту суд принял решение назначить наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка,

– отметили в полиции Киева.

Что известно о скандале с несовершеннолетними в Киеве