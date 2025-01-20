Об элитах, рядовых гражданах и равенстве: что надо понять из скандала с Портниковым

Хочу кое-что разъяснить по истории с Портниковым, потому что моя лента сплошь посвящена этой теме. Сначала – по сути критикуемого высказывания со стороны господина Виталия.

Равенство, которого никогда не существовало

Конечно, у нас никакой аристократии в стране нет и не завещано, что когда-то она будет. Об этом заявил Андрей Дрозда, информирует 24 Канал.

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Наши элиты довольно сомнительного качества. Украинские интеллектуалы в своих статьях долгое время именовали их "компрадорскими". Портников хорошо говорит, что демократия предполагает равные права и обязанности. То есть все граждане должны воевать "рядом" за свою Родину, независимо от общественного статуса, а в соответствии с требованиями закона.

В реальности же на нашей войне против России рядовой гражданин крайне редко может обнаружить рядом с собой представителя так называемых элит. В то же время этот гражданин может посмотреть в медиа списки прокуроров, которые получили инвалидность через МСЭКи, посмотреть расследование Ткача о батальонах "Монако" или "Вена".

Итак, равенства прав и обязанностей "элит" и "рядовых граждан" в наших реалиях не существует, как его не существовало в средневековых королевствах, о которых вспоминает Портников. Не существовало в эпоху Древнего Рима во время войн с галлами и германцами, не существовало во времена Наполеона, не существовало во времена Советского Союза, где была привилегированная партийная номенклатура.

Богатые и представители властной номенклатуры могут не воевать. У рядового жителя села или райцентра такой опции не существует. Должно ли это служить оправданием нежелания идти в армию? Нет, не должно, но это очень распространенное оправдание. Как раз его Портников и критикует.

Пример Израиля для Украины

Проблема в том, что в условиях республики или демократии никто и ничто не снимает с так называемых элит обязанности показывать "аристократический" пример хотя бы на уровне пропаганды. У нас иногда вспоминают Израиль как пример для Украины. В Израиле после нападения ХАМАС в позапрошлом году сын премьера Биньямина Нетаньяху, Авнер, мобилизовался в армию в первые дни войны. Об этом писали все газеты.

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Так же газеты писали о том, что военные Израиля раскритиковали другого сына премьера – Аира Нетаньяху, который оставался во Флориде и публиковал оттуда сообщения о своей беззаботной жизни. Можно вспомнить также армейскую службу принцев Уильяма и Гарри и другие более отдаленные во времени примеры.

У нас этого и близко нет, газеты пишут о штрафах сыну Порошенко за уклонение от службы, что воспринимается одними как проявление грязной политической борьбы, а другими – как дополнительный повод для нытья "почему дети депутатов не воюют".

Во первых, "низы" в Украине не раз показывали "верхам" пример достоинства и самопожертвования, сверху же подобные сигналы не поступали.

Во-вторых, ничтожно подхватывать вброс Соловьева и других россиян, чтобы копнуть Портникова. Тем более, что интервью несвежее, а цитата вырвана из контекста разговора. Признаюсь, что я не видел этих нападок, пока фейсбук не переполнился сообщениями в защиту господина Виталия. Такой уж пузырь.

Ознакомившись с выпадами критиков, я бы не сводил все к кремлевской спецоперации. У каждого участника этой пьесы свои мотивыкто-то стремится хайпануть, кто-то, как Роман Скрыпин, имеет к Портникову свои застарелые сугубо личные претензии, еще кто-то, как Корчинский, просто талантливый профессиональный провокатор.

Я не считаю, что Портников какой-то неприкосновенный или носитель неоспоримых истин, но дебатировать нужно взвешенно, воспитанно и по существу.