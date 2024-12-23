Студпарламент института журналистики КНУ объявил бойкот администрации после заявления Василенко

Преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ Никита Василенко уже второй раз попал в скандал из-за своих сексистских высказываний. После этого студенты института объявили бойкот администрации.

Соответствующее заявление появилось вечером 23 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на студенческий парламент УНИ журналистики КНУ.

Смотрите также "Сотни тысяч голодных украинок": преподаватель КНУ снова отличился сексистскими заявлениями

Студенты требуют увольнения профессора Василенко

"В связи с систематическими выступлениями преподавателя Института журналистики ... Никиты Кимовича Василенко на пророссийских площадках, сексистскими высказываниями и продвижением российских нарративов, Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики объявляет бойкот администрации института", – говорится в заявлении студентов.

Бойкотировать руководство института они будут до момента увольнения профессора Василенко.

Студпарламент отказался от сотрудничества с администрацией и требует немедленной реакции и "обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".

Студенты отметили, что "это минимальные меры", а если администрация и в дальнейшем будет игнорировать их, то они вынуждены будут прибегнуть к "усилению действий".

"Призываем руководство университета не затягивать с решением этого вопроса и обеспечить соблюдение государственных ценностей, академических стандартов и прав студентов", – добавили в студпарламенте.

Напомним, что Василенко сделал скандальное заявление, что иностранные миротворцы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине. Его высказывания уже подхватила российская пропаганда.

Тем временем омбудсмен Лубинец подготовил письма в МОН и университет, а также отметил, что считает нужным обратиться в СБУ.