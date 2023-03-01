Скандал с пропуском во Львове: полицейского Пилипенко перевели на более низкую должность

В конце января начальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко разразился скандалом. Он подарил своей девушке "пропуск" на проезд на Площадь Рынок.

Как впоследствии оказалось, скандальный пропуск утратил силу еще два года назад. А за такой поступок Пилипенко отстранили от обязанностей.

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Куда перевели полицейского

По результатам служебного расследования, эксначальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко привлечен к дисциплинарной ответственности.

Его снизили в должности и перевели на работу в патрульную полицию Ивано-Франковской области.

К Пилипенко приняты меры дисциплинарного влияния, переведено на низшую должность, а именно заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции,

– говорится в информационном запросе.

Напомним, что героиней ролика оказалась Василина Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы.

Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Скандальный подарок для Василисы Софранюк: смотрите видео

Что следует знать об этом скандале