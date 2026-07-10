Здесь не обошлось без Кремля: эксперт проанализировал скандал с ТЦК во Львове

8 июля вечером во Львове разгорелся конфликт с ТЦК. Этот инцидент стал доказательством того, что государство должно более эффективно информировать общественность о процессе мобилизации.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что и здесь не обошлось без российского следа. Он подчеркнул, что существует множество недостатков, которые приводят к подобной ситуации.

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Скандал с ТЦК во Львове

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что мобилизация – это естественный процесс, связанный с затяжной войной. Также является нормой, когда определенная часть людей недовольна ею. В более крупных масштабах подобная ситуация имела место, например, во время Первой мировой войны. Однако в настоящее время в Украине процесс бронирования действительно не является достаточно прозрачным.

"Тем не менее, несмотря на это, на пятом году войны есть граждане, которые либо не имеют в порядке учетных документов, либо не имеют рабочего места, полезного для страны и имеющего бронирование, либо не оформили отсрочку. Можно много критиковать государство, но для наведения порядка было сделано многое. Например, "Резерв+", – отметил он.

По мнению Богданова, в Украине есть люди, которые своим молчанием "поспособствовали" дискредитации понятия мобилизации. Ведь гораздо важнее объяснять, например, организацию работы учебных центров. Отдельным важным вопросом является также тема нападений на военнослужащих, а это также ТЦК. Нападавшие должны нести уголовную ответственность.

Почему такие эпизоды часто повторяются во Львове и Одессе? С этими регионами связано, пожалуй, больше всего коррупционных скандалов. Кроме того, там очень много очагов российской пропаганды. В частности, есть львовский деятель Остап Стахив, который в свое время выступал против вакцинации, а сейчас – против мобилизации,

– подытожил специалист по стратегическим коммуникациям.

Богданов о российском следе в скандалах, связанных с ТЦК: смотрите видео

Напомним, что конфликт на Сыхове якобы разгорелся после того, как военные ТЦК задержали двух молодых мужчин. Местные жители собрались возле служебного автомобиля, прокололи шины, сняли передний бампер, а часть из них пыталась опрокинуть транспортное средство.

После инцидента Нацполиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, а ветеранское сообщество разыскало участников конфликта и провело с ними воспитательную работу.