После скандала с утечкой данных: экс-разведчик сказал, в безопасности ли секреты Украины в США

Журналист Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат в мессенджере Signal администрации Дональда Трампа, его добавил советник по нацбезопасности Майкл Волц. Однако это касается исключительно безопасности Соединенных Штатов.

Украина же имеет качественное сотрудничество с США по секретной информации. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что это выгодно обеим странам.

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Почему украинские данные в США в безопасности

Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил, что скандал с утечкой информации не повлияет на секретные данные Украины в США. Наша страна четко обсудила все механизмы по развединформации.

Я сам подписывал соглашения о сотрудничестве с ЦРУ и ФБР. Мы отрабатывали модели передачи информации по закрытым каналам, хранения и использования,

– подчеркнул он.

Маломуж отметил, что внимательно к информации относится не только Украина, но и США. Ведь Вашингтон тоже обменивается с нами данными. То есть сотрудничество на высшем уровне выгодно обеим сторонам. В таком случае вражеская контрразведка бессильна.

Важную роль играют также механизмы передачи секретной информации. Например, если она касается поля боя – это сделать легче.

Если же говорится о планах Путина, его близкого окружения или военного командования – это особенно конфиденциальная информация, которая обсуждается в узких кабинетах. Здесь применяются все средства зашифровки секретности,

– сказал он.

В то же время скандал в США с мессенджером Signal набирает новые обороты – журналисты нашли в сети личные данные, электронные адреса и пароли высокопоставленных чиновников администрации. Речь идет о Волце, координаторе разведки Талси Габбард и министре обороны Пит Гегсета.