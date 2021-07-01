За коррупцию окружения Порошенко заплатит каждый украинец, – "слуга народа" о Sky Mall
Источник:24 канал
Эстонские инвесторы требуют, чтобы Украина выплатила компенсацию в 750 миллионов долларов. Все потому, что Украина не расследовала факты рейдерства по делу о киевском торговом центре Sky Mall.
Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко. Она отметила, что к скандалу вокруг Sky Mall якобы причастно окружение пятого Президента Украины Петра Порошенко.
Интересно Он мне не интересен, – Зеленский об отношениях с Порошенко
"Это дело очень длинное и длится 8 – 10 лет, оно не расследовалось во времена Порошенко, ведь там в коррумпировании было привлечено его ближайшее окружение", – отметила нардепка.
У инвесторов лопнуло терпение, – Янченко
У эстонских инвесторов лопнуло терпение именно потому, что дело так долго затягивают. Они подали иск в Вашингтонский суд, в котором просят возместить убытки в сумме 750 миллионов долларов.
Это означает, что за коррупцию в окружении Порошенко заплатит каждый украинец. Мы с вами, не причастные к этим злодеяниям, будем вынуждены тоже заплатить,
– отметила она.
Янченко: Украина получит огромное пятно на репутации
Также нардепка отметила, что кроме потерь в бюджете государство будет иметь и другие последствия, если проиграет международный арбитраж.
Украина получит огромное пятно на репутации и уничтоженный инвестиционный имидж,
– добавила Янченко.
Необходимо вручить подозрения, – нардепка
По словам Янченко, на урегулирование вопроса есть лишь 6 месяцев.
"Я считаю, что у Украины есть шанс не допустить начала международного арбитража. Сделать это очень просто – надо вручить подозрения всем фигурантам рейдерского захвата Sky Mall. Фамилии известны, о них знают в Офисе генпрокурора", – заверила она.
Янченко предлагать министру юстиции собрать круглый стол, на котором будут присутствовать правоохранительные органы и представители Офиса генпрокуратура. Нардеп надеется, что таким образом получится "сдвинуть дело с мертвой точки".
Скандал вокруг Sky Mall: что известно
- Конфликт вокруг киевского торгового центра Sky Mall продолжается с 2013 года. Тогда владельцем ТРЦ был эстонский бизнесмен, однако документы впоследствии переоформили на других лиц. Вероятно, к этому причастно окружение Порошенко.
- Лондонский суд признал, что ТРЦ было переоформлено путем ряда преступных деяний. Называли даже определенное лицо – украинского предпринимателя Андрея Адамовского.
- Владимир Зеленский после победы на президентских выборах лично пообещал президенту Эстонии решить проблему и проконтролировать расследование.