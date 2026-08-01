Волосы в еде и антисанитария: власти отреагировали на скандал в лагере "Артек" на Закарпатье

110 детей из Вишневого отправили на оздоровление в государственный лагерь "Артек" на Закарпатье. Родители жалуются на полную антисанитарию.

Министр социальной политики Денис Улютин отреагировал на скандал. Он распорядился проверить условия пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье.

Как в Минсоцполитики прокомментировали ситуацию?

По словам министра, проверку будет проводить Национальная социальная служба Украины. О ее результатах сообщат позже.

Улютин уточнил, что международный детский центр "Артек" является государственным учреждением, участвующим в программе оздоровления детей.

Программу финансирует Минсоцполитики за счет госбюджета, поэтому ведомство будет контролировать качество предоставления услуг.

Напомним, что после разрушительного российского удара по Вишневому 110 детей из общины отправили на оздоровление в государственный лагерь "Артек" в Закарпатье.

Поездку организовали при поддержке Министерства социальной политики, Государственной службы по делам детей, Киевской областной государственной администрации и городских властей Вишневого.

Детям обещали пятиразовое питание, психологическую поддержку, спортивные и творческие занятия.

Однако после начала смены родители начали жаловаться на условия в лагере.

Жительница Вишневого Ника Хорунжа обнародовала фотографии, на которых, по ее словам, видны волосы в еде, сломанная мебель, грязные полотенца и запущенные санузлы. Она также сообщила, что из-за таких условий ее 17-летнюю сестру пришлось забрать из лагеря раньше срока.

Родители детей утверждают, что в комнатах и санузлах есть плесень, на 12 детей приходится всего две тумбочки, не хватает душевых, туалетов и средств гигиены.

Кроме того, они недовольны организацией досуга. По их словам, детям не разрешают самостоятельно передвигаться по территории, для них ввели длительный "тихий час", а отбой начинается в 21:30. Кроме того, в лагере нет библиотеки и настольных игр.

В Вишневом начали собирать подписи под коллективным обращением с требованием провести официальную проверку лагеря.