После скандала о насилии в интернате на Львовщине двое детей обрели новые семьи

Осенью Украину всколыхнул скандал относительно действий руководства интерната в Великом Любине на Львовщине. Воспитатели и дирекция издевалась над своими воспитанниками.

После огласки в заведении начались проверки, а за это время несколько детей нашли новые семьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Несколько детей встретят Рождество с новыми семьями

За это время семерых воспитанников интерната в Великом Любине перевели в коммунальный центр "Родные" во Львове.

Есть хорошие новости: за два месяца двое из этих детей уже нашли новые семьи,

– добавил Садовый.

Также он сообщил, что еще трое детей проходят этап знакомства с потенциальными опекунами.

Самую старшую девочку из семерых под опеку взял христианский приют.

"Дети, которые раньше даже не мечтали о домашнем уюте, этого года будут праздновать Рождество в семейном кругу", – написал городской голова Львова.

Следствие по этому делу еще продолжается.

Напомним, что ранее воспитанники интерната в Великом Любине жаловались на недостаток пищи. Они также рассказали о вынужденных подработках копателями могил, а также о подготовке тел умерших к погребению.

Детей воспитатели били и обзывали, а директора обвинили в сексуальном насилии.