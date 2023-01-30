Скандал с закупками у Минобороны: Резников убеждает, что не знал этого контракта

Недавно в Украине разразился скандал вокруг оборонных закупок продуктов для ВСУ. Министр обороны Алексей Резников рассказал о деталях дела.

Резников заявил, что не знал о контракте, якобы закупавшем пайки по завышенным ценам, и что он не повлиял на войска.

Читайте также Нулевая толерантность к коррупции, – Залужный впервые отреагировал на скандал в Минобороны

Что сказал Резников в интервью

Он признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и европейскому стандарту антикоррупционных практик еще до окончания войны.

Шведско-американский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд утверждает, что тот факт, что журналисты осветили эту проблему и что правительство быстро отреагировало, является положительным знаком для украинского гражданского общества.

Когда может закончиться война

На вопрос о том, когда может окончиться война, Резников сказал, что остается оптимистом.

"Надеюсь, что этот год станет годом победы", – сказал он, но признал, что до этого еще многое предстоит сделать.

Что известно о скандале