На мемориал памяти погибших воинов в институте МВД в Одессе поместили портрет живого защитника

На днях в ОГУВД состоялась торжественная церемония открытия Мурала памяти, посвященного выпускникам-защитникам, погибшим на войне против России. Однако среди павших воинов разместили доску живого военного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой пресс-службу Одесского государственного университета внутренних дел и Думскую.

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Что инцидент с фото выпускника в ОГУВД

Так, 9 февраля под заметкой Одесского государственного университета внутренних дел появился комментарий защитника Алексея Стеценко, фото которого случайно поместили на мурал.

Я жив! Требую немедленно убрать мои фотографии с личными данными с мемориальной доски и привлечь к ответственности лиц, которые причастны к предоставлению ложной информации обо мне и размещения ее в целом. Что это такое творится?

– возмущается военный.

Фото живого защитника поместили на мурал / фото Думская

В ответ одна из работниц учебного заведения заявила, что в университете обязательно изучат этот вопрос.

Уже утром 10 февраля Алексей Стеценко в комментарии журналистам отметил, что ректор ОГУВД извинился перед ним. Руководитель учебного заведения рассказал, что недостоверную информацию они получили из госпиталя, где военный лечился с ранением.

В Одесском университете внутренних дел отметили что лицо, которая допустила эту ужасную недопустимую ошибку, будет привлечено к ответственности, а фото будет немедленно удалено.