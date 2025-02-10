Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресслужбу Одеського державного університету внутрішніх справ та Думську.

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Що інцидент з фото випускника у ОДУВС

Так, 9 лютого під дописом Одеського державного університету внутрішніх справ з'явився коментар захисника Олексія Стеценка, фото якого випадково помістили на мурал.

Я живий! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання неправдивої інформації щодо мене й розміщення її на загал. Що це таке коїться?

– обурюється військовий.

Фото живого захисника помістили на мурал / фото Думська

У відповідь одна з працівниць навчального закладу заявила, що в університеті обов'язково вивчать це питання.

Вже зранку 10 лютого Олексій Стеценко у коментарі журналістам зазначив, що ректор ОДУВС вибачився перед ним. Керівник навчального закладу розповів, що недостовірну інформацію вони отримали з госпіталю, де військовий лікувався з пораненням.

В Одеському університеті внутрішніх справ наголосили що особу, яка допустила цю жахливу неприпустиму помилку, буде притягнуто до відповідальності, а фото буде негайно видалене.