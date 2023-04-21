В России разразился скандал из-за места для могил оккупантов: их похоронили как беспризорных

В Рязанской области разразился скандал по поводу ликвидированных оккупантов. Дело в том, что их похоронили отдельно от других людей, рядом с могилами бездомных и безымянных.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Местные власти проблемы в этом не видят и оправдываются, что выбрали "достойное" место.

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Местные власти не понимают в чем проблема

На опубликованных фотографиях видно, что на могилах русских захватчиков установлены флаги. Однако местные недовольны тем, что военных зарыли в самом конце кладбища, где также хоронят лиц без определенного места жительства.



Оккупантов похоронили, как бездомных / Фото росСМИ

Временный исполняющий обязанности главы города Юрий Зиновьев заявил, что место для "Аллеи захоронения героев "СВО"" избиралось предварительным мэром совместно с общественными организациями.



Очередной скандал в России / Фото росСМИ

"Горминистрация не стала прятать героев в общую массу. Мы выбрали им хорошее отдельное место. А также положили щебень. Надеюсь, больше нам не придется прятать ребят", – ответил Зиновьев, комментируя ситуацию журналистам.

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Безумные потери врага

В целом с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 630 врагов.

Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":