Защитницы обиделись: в газете ТрО напечатали рисунок полуобнаженной женщины

Очередной номер газеты "Сопротивление" вышел с обложкой, на которой изображена полуобнаженная девушка с оружием и в берцах. Такая визуализация украинских защитниц оскорбила военнослужащих. В редакции вестника тем временем извинились и объяснили цель иллюстрации.

Первой внимание на изображение обратила военная Алина Сарнацкая. Свое возмущение девушка выразила в соцсети "Х".

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Противоречивый рисунок

Сарнацкая рассказала, что к ней пишут военнослужащие, которые служат в теробороне. Девушки рассказывают, что им "больно и обидно видеть такое отношение к женщинам со стороны командования".

В то же время военная объяснила, что сама картинка ей нравится. Она бы восприняла ее положительно, если бы художник опубликовал свое творение в соцсетях, а не официальной газете Командования Сил ТрО.

По словам Сарнацкой, эта иллюстрация свидетельствует о неуважении Командования Сил ТрО к женщинам, которые встали на защиту Украины.

Это особенно странно видеть со стороны ТрО, ведь туда в начале полномасштабной войны попали большинство женщин,

– отметила защитница.

Кроме того, по мнению девочки, рисунок нарушает как ведомственный План действий по гендерным вопросам в оборонной сфере, так и Национальный план по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН.

Гендерное равенство в силах безопасности и обороны это одно из требований для вступления Украины в НАТО,

– напомнила Сарнацкая.

Отметим, что неоднозначное изображение появилось на обложке 39-ого номера газеты "Сопротивление" за 5 апреля. Украинская военная там изображена в стиле пин-ап.

: Пин – ап – стиль американской графики, распространен в середине XX века. Обычно в таком стиле изображают красивую, полуобнаженную девушку.

Постер в одном из выпусков газеты "Сопротивление" / Фото @ASarnatska

Реакция Сил ТрО

В редакции журнала Сил ТрО "Сопротивление" заверили, что не хотели никого обидеть. Там отметили, что вестник прежде всего ориентирован на военнослужащих и военнослужащих ВСУ, которые находятся непосредственно на фронте и не имеют доступа к интернету.

Говорят, запланировали целую серию публикаций в стиле пин-ап с участием также и мужчин в рядах ВСУ и пар военнослужащих.

Главная цель этих иллюстраций – ментальная поддержка военных на "нуле", о чем свидетельствуют размещенные на постере QR-коды, один из которых – о протоколе психологической поддержки "Я рядом!",

– отметили в редакции.

Также там сообщили, что вскоре будет создан образовательный материал о гендерном равенстве в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, что по состоянию на январь 2024 года более 62 000 женщин работают в ВСУ. Из них 45 587 являются военнослужащими.

Принимали непосредственное участие в защите страны и соответственно имеют статус участника боевых действий 13 487 женщин.