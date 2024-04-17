Першою увагу на зображення звернула військова Аліна Сарнацька. Своє обурення дівчина висловила у соцмережі "Х".

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Суперечливий малюнок

Сарнацька розповіла, що до неї пишуть військовослужбовиці, які служать в теробороні. Дівчата розповідають, що їм "боляче та образливо бачити таке ставлення до жінок з боку Командування".

Водночас військова пояснила, що сама картинка їй подобається. Вона б сприйняла її позитивно, якби художник опублікував своє творіння у соцмережах, а не офіційній газеті Командування Сил ТрО.

За словами Сарнацької, ця ілюстрація свідчить про неповагу Командування Сил ТрО до жінок, які встали на захист України.

Це особливо дивно бачити з боку ТрО, адже туди на початку повномасштабної війни потрапили більшість жінок,

– зазначила захисниця.

Крім того, на думку дівчинки, малюнок порушує як відомчий План дій з гендерних питань в оборонній сфері, так і Національний план з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН.

Гендерна рівність в силах безпеки nf оборони це одна з вимог для вступу України до НАТО,

– нагадала Сарнацька.

Зазначимо, що неоднозначне зображення з'явилося на обкладинці 39-ого номера газети "Спротив" за 5 квітня. Українську військову там зображено у стилі пін-ап.

Довідка: Пін – ап – стиль американської графіки, поширений у середині XX століття. Зазвичай у такому стилі зображують вродливу, напівоголену дівчину.

Постер в одному із випусків газети "Спротив" / Фото @ASarnatska

Реакція Сил ТрО

У редакції часопису Сил ТрО "Спротив" запевнили, що не хотіли нікого образити. Там наголосили, що вісник передусім орієнтований на військовослужбовців та військовослужбовиць ЗСУ, які перебувають безпосередньо на фронті та не мають доступу до інтернету.

Кажуть, запланували цілу серію публікацій у стилі пін-ап за участі також і чоловіків у лавах ЗСУ та пар військовослужбовців.

Головна мета цих ілюстрацій – ментальна підтримка військових на "нулі", про що свідчать розміщені на постері QR-коди, один з яких – про протокол психологічної підтримки "Я поруч!",

– наголосили у редакції.

Також там повідомили, що незабаром буде створений освітній матеріал про гендерну рівність у Збройних Силах України.

Нагадаємо, що станом на січень 2024 рік понад 62 000 жінок працюють у ЗСУ. З них 45 587 є військовослужбовицями.

Брали безпосередню участь у захисті країни й відповідно мають статус учасника бойових дій 13 487 жінок.