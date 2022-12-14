В Турции бросили за решетку мэра Стамбула: его называют ключевым оппонентом Эрдогана на выборах

В среду, 14 декабря, суд в Турции приговорил мэра Стамбула к двум годам и семи месяцам лишения свободы. Его обвиняют в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу 4 ноября 2019 года назвал отмену законных выборов "глупостью". Поэтому суд наложил на Имамоглу политический запрет, который может привести к его отстранению от должности.

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Суд на Имамоглу мог спланировать Эрдоган

Ожидается, что принадлежащий к главной оппозиционной Республиканской народной партии Имамоглу обжалует приговор. Критики считают, что суд над мэром был попыткой устранить ключевого оппонента президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на июнь. Опросы показывают падение рейтингов популярности Эрдогана на фоне экономических потрясений и инфляции более чем на 84%.

Конфликт на выборах в 2019 году

Имамоглу избрали главой Стамбула в марте 2019 года. Его победа стала историческим ударом для Эрдогана и президентской Партии справедливости и развития, контролировавшей Стамбул в течение четверти века.

Партия добивалась отмены результатов муниципальных выборов в городе из-за нарушений. Вызов привел к повторным выборам через несколько месяцев, на которых Имамоглу также выиграл.

14 декабря тысячи людей собрались перед зданием муниципалитета, чтобы осудить приговор мэру, восклицая "Право, закон, справедливость!". Жители Стамбула призвали правительство и Эрдогана уйти в отставку.

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