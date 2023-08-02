Бывшему командиру воинской части сообщили о подозрении: в чем его обвиняют

Правоохранители сообщили экскомандиру воинской части о подозрении в превышении служебных полномочий.

Подозреваемому вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения.

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В чем подозревают экскомандира

По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только Главнокомандующим ВСУ. Он издал приказ о командировке четырех подчиненных ему военнослужащих в Киевскую городскую военную администрацию.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона экскомандиру воинской части уведомлено о подозрении в превышении военным должностным лицом служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины),

– говорится в сообщении.

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