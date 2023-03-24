Скандал в Ивано-Франковске: спортзал разместил табличку для "лиц с нетрадиционной ориентацией"

В спортзале Ивано-Франковска разместили возмутительную табличку, где указано, что беременные женщины и "лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией" могут не убирать после себя спортивный инвентарь,

Общественные активисты объяснили, чем эта надпись может оскорбить представителей ЛГБТ-сообщества.

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Что не так с табличкой

Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" некорректно и гомофобно, ибо гомосексуальность вполне традиционная сексуальность.

Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности, а значит, слабости геев.

Это гомофобная риторика, не говоря о том, что это еще довольно мизогонно,

– написали в общественной организации.



В спортзале унижают женщин и людей не с традиционной ориентацией / Фото "КиевПрайд"

Позиция спортзала

По информации общественной организации, их подписница обращалась к работникам заведения с просьбой снять оскорбительную табличку. Однако работники отказались это делать, отметив, что "не видят в ней ничего обидного".

"К тому же в своем клубе имеем право устанавливать свои правила. Мы имеем право по собственному мнению и никто не в праве навязывать нам свои взгляды", – ответили в спортзале.

Позже, когда история получила огласку и очевидно, в соцсетях спортзал начал получать сообщения с критикой, там опубликовали "объяснения", где назвали возмущенных людей ботами. И снова заявили, что табличку не будут убирать.



На странице спортзала появилось "объяснение" / Скриншот из соцсетей

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар.