В Киеве водитель маршрутки обругал пассажиров за украинский: в дело вмешалась полиция

В Киеве произошел скандал с водителем маршрутки: мужчина агрессивно реагировал на обращение к нему пассажиров на украинском языке. Правоохранители провели с водителем профилактическую беседу и передали материалы в патрульную полицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как полиция отреагировала на скандал с водителем?

Инцидент произошел 20 июля в маршрутном автобусе №535.

По словам журналистов, водитель во время движения неадекватно реагировал на пассажиров, которые обращались к нему на украинском языке, бросал реплики в ответ на русском, а также нарушал правила дорожного движения.

В ответ в Дарницком райуправлении полиции заявили, что поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей и предоставлять услуги на государственном языке. Это же касается и сферы пассажирских перевозок.

Информируем, что 21.07.2025 с водителем указанного транспортного средства проведено профилактическую беседу по соблюдению требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С целью принятия мер по привлечения к ответственности водителя за нарушение ПДД, материалы по данному обращению направлены в Управление патрульной полиции города Киева,

– сообщили правоохранители.

Напомним, недавно в Киеве произошел еще один инцидент. Девушка в вагоне столичного метро находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла пассажиров и выкрикивала "Слава России". Впоследствии полиция установила личность девушки – ею оказалась 25-летняя жительница Киева.