Задержки оружия по 70% контрактов, – Минобороны назвало главные претензии к АОЗ

Министерство обороны провело анализ работы Агентства оборонных закупок в 2024 году. В ведомстве заявили о просрочке поставок товаров первого приоритета, то есть тех, которые крайне необходимы на фронте прямо сейчас.

Руководитель департамента внутреннего аудита Минобороны Александр Титковский рассказал о выявленных недостатках в работе АОЗ, передает 24 Канал со ссылкой на "Бабель".

Смотрите также Минобороны пытается взять АОЗ под ручной контроль, – Безрукова

Что показал аудит

По словам чиновника, АОЗ имеет просрочки с поставками необходимых для фронта товаров по контрактам, которые заключило в первой половине 2024 года. Отмечается, что 70 процентов из оговоренных поставок должны были поступить в 2024 году, а поставки остальных 30% были запланированы на 2025 – 2026 годы.

Кроме того, Титковский отметил, что у Агентства нет общей базы потенциальных поставщиков и производителей оружия по всему миру по каждой номенклатуре.

Обратите внимание! "Бабель" пишет, что в АОЗ заявили, что имеют соответствующую базу данных и их показывали аудиторам. Впрочем, из-за того, что информация секретная, специального программного обеспечения нет.

Среди других проблем, которые обнаружили Минобороны:

коммерческие предложения теряются в дебрях агентства из-за того, что нет единого учета и системы обработки;

нет системной оценки рискованных поставщиков и идентификаторов рисков, которые уменьшают процент невыполненных и просроченных контрактов. Поэтому аудиторы не увидели оценки рисков украинского завода, который сорвал поставку боеприпасов.

отсутствие алгоритмов и единых инструкций для отбора поставщиков и подготовки контрактов;

низкий процент прямых контрактов. За шесть месяцев 2024 года 45% от общей стоимости контрактов приходится на предприятия-импортеры. А 24% от стоимости всех контрактов АОЗ заключила с одним спецэкспортером, который имел проблемы в отношениях с Минобороны.

покупка за бюджетные средства слишком дорогих товаров для работы Агентства;.

Важно! "Бабель" указал, что во втором полугодии количество прямых контрактов в АОЗ существенно увеличилось. А большую долю контрактов со специмпортерами Агентство заключило в 2023 году, до прихода Безруковой.

По данным Минобороны, 29% средств, выделенных АОЗ в 2024 году, пошла на новые контракты, по которым оружие поставили в том же году; 21% всех денег ушло на то, чтобы закрыть контракты 2023; 44% – контракты, по которым поставки будут уже в 2025-м; 5% - это просроченные контракты, по которым поставок нет; 1% средств не использовали и вернули в бюджет.

К слову, президент Зеленский отреагировал на конфликт Минобороны и АОЗ.