Скандал на Волыни: жители выгнали полицию из села за нарушения

В селе Заполье, что на Волыни, случился скандал между местными жителями и полицией. Люди обвинили полицейских в том, что они были за рулем не пристегнуты ремнем безопасности.

Между полицией и людьми начался спор. Местные жители не подбирали слов во время разговора о нарушении полиции.

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Местные жители выгнали полицию из села, потому что те были не пристегнуты

Инцидент произошел в селе Заполье, что в Ковельском районе и неподалеку Любомля несколько недель назад.

Местные жители, которые стояли возле магазина в селе заметили на дороге полицейскую машину. За рулем и на переднем сиденье были сотрудники полиции. Люди начали обвинять их в том, что полицейский за рулем был не пристегнут ремнем безопасности.

Люди требовали, чтобы его коллега составил на него протокол о нарушении правил дорожного движения. Ведь их должны выполнять все – правоохранители не исключение.

Чего ты не пристегнут? Нет такого!

– восклицал один из мужчин.

Зато на видео слышно, как другой громко произнес: "Тьфу на тебя". Вероятно, мужчина таки плюнул, а еще один – пнул ногой автомобиль полиции и употреблял нецензурную лексику, пославши полицейского.

Тогда одна из женщин начала кричать, чтобы правоохранители ухали из села. Через несколько минут водитель нажал на газ и они уехали.

Жители села на Волыни выгнали полицейских, потому что те сами нарушили правила: смотрите видео

(Осторожно! Люди употребляют нецензурную лексику)

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