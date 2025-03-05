В Тернопольской области педагог силой забирала у ученика телефон: как ее наказали

В Залисецком лицее Вишневецкой общины Тернопольской области произошел инцидент. Ученики 8 класса сняли на видео, как учительница силой забирала у одного из них мобильный телефон.

Об этом Суспильному сообщила мать ученицы лицея и местный депутат Нина Сенчишин, передает 24 Канал. Поскольку директора учебного заведения Бориса Сопиги журналисты не застали на месте, они пообщались с его заместителем Андреем Карпцом.

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Что известно об инциденте в лицее

Учительница работает в школе 3 года и преподает 4 предмета: физику, математику, астрономию и технологии. "Прикладывание рук к ученикам, какие-то насильственные действия" за ней заметили впервые, говорит заместитель директора.

По его словам, педагога сразу вызвали на разговор, Валентина Магурчак свою вину признала. Кроме того, на женщину наложили дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Конечно, я поступила непедагогично, неправильно. Я в тот же день у парня просила прощения. В дальнейшем для себя усвоила, что это не допустимо и недостойно для учителя,

– сказала Магурчак.

Психолог школы Татьяна Бильчук комментировать ситуацию отказалась.

Родители жалуются на притеснение

Мать 5 детей Валентина Фльорчук, у которой в Залисецком лицее учится двое из них, жалуется на притеснение детей и "самосуд" на уроках.

Уже самосуд делают на уроке. Теперь у меня 9 класс и 11, так же преподают. Мой самый старший ребенок сейчас учится в 11 классе. Но мы в 9 классе ходили к директору, делали обращение, чтобы нам не ставили ту учительницу, что сейчас у них есть, Валентину,

– говорит Фльорчук.

Другая многодетная мать Кристина Сливчук, дочь которой учится там, также обеспокоена. "Потом одноклассники будут совершать буллинг, потому что учительница показала, что можно издеваться над меньшими, над более слабыми", – рассказывает женщина.

Нина Сенчишин, местный депутат, говорит, что уже обращалась в соответствующие инстанции и не понимает, почему педагог Магурчак преподает 4 предмета.

Что говорят представители общины

Журналисты Суспильного не застали на месте главу поселковой громады Владимира Кравца, а представитель отдела образования Мария Пограничная заболела.

Заместитель председателя Юлия Цимбалюк сообщила, что знает о ситуации. По ее словам, начальница отдела образования поехала в Залисецком лицей на следующий день. Там провели разговор с родительским и ученическим коллективом, а также непосредственно с самой учительницей и ребенком.

Считаем, что такое поведение недопустимо. Понятно, что там была провокация со стороны ребенка, но педагог не должен был бы таким образом реагировать. Это однозначно,

– отметила Цимбалюк.

Напомним, в Харькове учителя физкультуры будут судить за изнасилование и развращение мальчиков, ему грозит пожизненное заключение. Мужчину задержали в Почаевской лавре после того, как родители потерпевших обратились в полицию.