Если Трамп решится "сдать" Украину Путину: Маломуж предположил последствия предательства

После горячего спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме президент США может пересмотреть возможность дальнейшей поддержки Украины. Более того, нельзя исключать, что Трамп, возможно, вообще не будет мешать тому, чтобы Россия получила полный контроль над нашим государством.

По мнению генерала армии и бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, которую он высказал 24 Каналу, для США такой сценарий может принести также очень большие геополитические убытки. Также в западных СМИ предполагают, что ссора президента Украины и США на самом деле является заранее подготовленной засадой, чтобы ослабить позицию Зеленского на переговорах.

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Выстоит ли Украина

Маломуж отметил, что даже в ситуации, что сейчас сложилась между США и Украиной, администрация Трампа не пойдет на то, чтобы отдать Украину под контроль Кремля.

Это подорвет не только престиж Трампа и его команды, а фактически разрушит глобальную модель безопасности. А также это даст преимущество Владимиру Путину над США,

– подчеркнул он.

Это определяющий фактор, по мнению генерала армии, потому что Соединенные Штаты очень заботятся о том, чтобы они были на первом месте, а все остальные, в частности Украина, далеко позади.

Сейчас ситуация для США выглядит так, что в случае если они полностью "сдадут" Украину, это будет выглядеть как предательство. Тем более, что США способствовали окончанию войны, установлению мира в Украине и сохранению как можно больше условий для нее.

Поэтому отказ от поддержки Киева будет воспринят в мире негативно. Такую реакцию в отношении Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса мы уже видим сейчас, а в случае глобальной измены, по мнению экс-главы Службы внешней разведки, все мировое сообщество обернется против Вашингтона.

Это подорвет лидерство США и самого Трампа и не только у его оппонентов, но и в среди республиканцев в Конгрессе и других государственных структурах.

Тогда это будет выглядеть как сдача и интересов Украины, и США, и союзников. В таком случае Соединенные Штаты это уже не союзник, они вообще никто. Они не глобальный игрок и не надежный партнер – по НАТО, европейским странам и тем более Украине,

– подчеркнул генерал армии.

В то же время даже если Трамп и пойдет на то, чтобы сдать Украину, у него, по мнению экс-главы Службы внешней разведки, ему не удастся это сделать.

В начале войны, кроме, условно говоря, 35 "Джавелинов" в Украине почти ничего не было. Однако мы все поднялись и встали на защиту государства,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Во время спора между Зеленским и Трампом президент США заявил, что Украина должна быть благодарна за "Джавелины", а также сказал, что Вашингтон предоставил нашей стране 350 миллиардов долларов и военное оборудование. Трамп сказал, что если бы Украина не имела американского военного оборудования, то "эта война закончилась бы за две недели. На это президент Украины ответил, что, мол, уже "слышал похожие даты, но от Путина и о 3 днях".

Генерал армии напомнил, что когда-то Советский Союз в Афганистане, а ранее США во Вьетнаме не смогли ничего сделать, когда народ объединился и отстоял свои территории. И "мощные армии" СССР и Соединенных Штатов были вынуждены выйти из этих стран.

Поэтому у Трампа ничего не получится, тем более, что Украина должна объединиться с государствами Европы и с третьими странами, и будем работать по нашей обороне,

– уверен Николай Маломуж.

Это будет трудно для нашего государства, но мы, по мнению генерала армии, выстоим.

Отметим, что по словам военного эксперта Роман Свитан, таким спектаклем в Белом доме Трамп хотел ппринудить Зеленского к капитуляции, однако Европа поддержала Украину. По мнению Свитана, для Киева могут открыться еще лучшие возможности, однако для этого нужно, в частности усилить команду президента Украины и придерживаться риторики по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.