"Встреча не была замечательной": Трамп прокомментировал свой спор с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским как такую, что "не была замечательной". Он говорит, что Зеленский не хочет мира.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты хотят мира, а не затяжного конфликта, тогда как, по его мнению, Зеленский якобы настроен только на дальнейшее ведение войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters.

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Как Трамп комментирует свою ссору с Зеленским

Трамп отметил, что США хотят мира, а не "10-летней войны", а Зеленский якобы хочет "воевать, воевать, воевать".

Глава Белого дома также подчеркнул, что Зеленский должен искать пути к мирному урегулированию и изменить риторику в отношении российского президента Владимира Путина, если хочет возобновить переговоры с Вашингтоном.

Трамп также высказался за немедленное прекращение боевых действий между Киевом и Москвой.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения военной поддержки Украины, он ответил, что не имеет значения, что он рассматривает.