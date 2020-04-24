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      Скандал с "пленками Ермака": все фигуранты уверяют, что не давали взяток

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      Денис Ермак на кадрах "пленок"
      Денис Ермак на кадрах "пленок" / Кадр из видео

      Ни один из фигурантов скандальных "пленок Ермака" не собирается писать заявление о преступлении. Все они отрицают, что давали взятки Денису Ермаку за трудоустройство на высокие госдолжности.

      Следовательно, в НАБУ не смогли доказать "злоупотребление влиянием", а дело переквалифицировали в "мошенничество". Об этом со ссылкой на информированных юристов-криминалистов передает "Украинская правда". Заметим, что 23 апреля Гео Лерос сообщил о том, что Денис Ермак из фигуранта дела стал потерпевшим.

      Как это было Скандал с "пленками Ермака": дело передали Нацполиции, а его фигурант стал потерпевшим

      Следствие установило троих человек, которые в августе – октябре 2019 года проводили собеседования с претендентами на должности в органах госвласти и госпредприятиях. Речь идет о Денисе Ермаке, Дмитрии Штанько и Сергее Шумском.

      Штанько рассказывал, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумский – что он внештатный сотрудник оперативного управления СБУ.

      Ни один из организаторов собеседований в этом производстве не признан "потерпевшим", но правовую оценку их действиям даст полиция.

      Правоохранители просмотрели более 20 часов видеозаписей. В некоторых их фрагментах велись разговоры о взятках, но никто не обещал воздействовать на конкретных служащих для назначения на соответствующие должности.

      Кроме того, ни одно лицо, которое прошло такое "собеседование", не назначили на обсуждаемую должность.

      Интересно! Правоохранителям так и не удалось выяснить, осуществлялась ли съемка законным способом. Из видео можно четко установить, кто проводил запись, но во время допросов люди, которые осуществляли съемку, отрицали этот факт.

      К тому же лица, которые приходили на "собеседования", отказались подавать заявления о преступлении и заверили, что не давали денег фигурантам за соответствующие "услуги". Таким образом, дело переквалифицировали и передали расследование из НАБУ в Нацполицию.

      Скандал с "пленками Ермака": детали

      • Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Будто это его реакция на интервью.
      • Через несколько дней народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
      • Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
      • Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а тогда еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
      • Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Полиция НАБУ Гео Лерос Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом
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