Скандал с "пленками Ермака": все фигуранты уверяют, что не давали взяток

Ни один из фигурантов скандальных "пленок Ермака" не собирается писать заявление о преступлении. Все они отрицают, что давали взятки Денису Ермаку за трудоустройство на высокие госдолжности.

Следовательно, в НАБУ не смогли доказать "злоупотребление влиянием", а дело переквалифицировали в "мошенничество". Об этом со ссылкой на информированных юристов-криминалистов передает "Украинская правда". Заметим, что 23 апреля Гео Лерос сообщил о том, что Денис Ермак из фигуранта дела стал потерпевшим.

Как это было Скандал с "пленками Ермака": дело передали Нацполиции, а его фигурант стал потерпевшим

Следствие установило троих человек, которые в августе – октябре 2019 года проводили собеседования с претендентами на должности в органах госвласти и госпредприятиях. Речь идет о Денисе Ермаке, Дмитрии Штанько и Сергее Шумском.

Штанько рассказывал, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумский – что он внештатный сотрудник оперативного управления СБУ.

Ни один из организаторов собеседований в этом производстве не признан "потерпевшим", но правовую оценку их действиям даст полиция.

Правоохранители просмотрели более 20 часов видеозаписей. В некоторых их фрагментах велись разговоры о взятках, но никто не обещал воздействовать на конкретных служащих для назначения на соответствующие должности.

Кроме того, ни одно лицо, которое прошло такое "собеседование", не назначили на обсуждаемую должность.

Интересно! Правоохранителям так и не удалось выяснить, осуществлялась ли съемка законным способом. Из видео можно четко установить, кто проводил запись, но во время допросов люди, которые осуществляли съемку, отрицали этот факт.

К тому же лица, которые приходили на "собеседования", отказались подавать заявления о преступлении и заверили, что не давали денег фигурантам за соответствующие "услуги". Таким образом, дело переквалифицировали и передали расследование из НАБУ в Нацполицию.

Скандал с "пленками Ермака": детали