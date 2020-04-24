Скандал із "плівками Єрмака": усі фігуранти переконують, що не давали хабарів

Жоден із фігурантів скандальних "плівок Єрмака" не збирається писати заяву про злочин. Всі вони заперечують, що давали хабарі Денису Єрмаку за працевлаштування на високі держпосади.

Відтак, у НАБУ не змогли довести "зловживання впливом", а справу перекваліфікували на "шахрайство". Про це з посиланням на поінформованих юристів-криміналістів передає "Українська правда". Зауважимо, що 23 квітня Гео Лерос повідомив про те, що Денис Єрмак з фігуранта справи став потерпілим.

Як це було Скандал із "плівками Єрмака": справу передали Нацполіції, а її фігурант став потерпілим

Слідство встановило трьох осіб, які в серпні – жовтні 2019 року проводили співбесіди з "претендентами" на посади в органах держвлади та держпідприємствах. Йдеться про Дениса Єрмака, Дмитра Штанька та Сергія Шумського.

Штанько розповідав, що 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а Шумський – що він позаштатний співробітник оперативного управління СБУ.

Жоден з організаторів співбесід у цьому провадженні не визнаний "потерпілим", але правову оцінку їх діям надаватиме поліція.

Правоохоронці переглянули понад 20 годин відеозаписів. У деяких їхніх фрагментах велися розмови про хабарі, але ніхто не обіцяв впливати на конкретних службовців для призначення на відповідні посади.

Окрім того, жодну особу, яка пройшла таку "співбесіду", не призначили на обговорювану посаду.

Цікаво! Правоохоронцям так і не вдалося з’ясувати, чи здійснювалася зйомка у законний спосіб. Із відео можна чітко встановити, хто проводив запис, але під час допитів, люди, які здійснювали зйомку, заперечили цей факт.

До того ж особи, які приходили на "співбесіди", відмовилися подавати заяви про злочин та запевнили, що не давали грошей фігурантам за відповідні "послуги". Таким чином, справу перекваліфікували та передали розслідування із НАБУ до Нацполіції.

Скандал із "плівками Єрмака": деталі