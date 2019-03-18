Скандал в "Укроборонпроме": как Порошенко спасает свою репутацию

Расследование о "Укроборонпроме" полностью изменило ход избирательной кампании и добавило президенту Петру Порошенко новых проблем. Он вынужден оправдываться, отчитываться, сколько лично он потратил собственных средств на помощь армии.

Журналистка Кристина Бердинских в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала, что спасать репутационные проблемы Порошенко хочет старыми проверенными методами.

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"К примеру, оказывая денежную помощь для выплат субсидий и делая надбавки к пенсиям. Хотя президент к этому не имеет никакого отношения. Это не его полномочия. Но команда президента подчеркивает, что это его инициатива", – сказала журналистка.

По ее словам, план действий, как можно быстрее оправиться от удара, у Порошенко есть. И нет никаких гарантий, что в эти две недели до выборов, не взрывается новый коррупционный скандал.

Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме".



Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпром".



Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования.

Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info провела масштабное расследование в оборонном секторе и выяснила:



• Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.



• К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



• Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки: "Кузница на Рыбальской", который тогда принадлежал Порошенко, подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.



• 11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

Видео полного видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 16 марта 2019