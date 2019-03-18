Скандал в "Укроборонпромі": як Порошенко рятує свою репутацію

Розслідування про "Укроборонпром" повністю змінило хід виборчої кампанії й додало президенту Петру Порошенку нових проблем. Він вимушений виправдовуватися, звітувати, скільки особисто він витратив власних коштів на допомогу армії.

Журналістка Крістіна Бердинських у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла, що рятувати репутаційні проблеми Порошенко хоче старими перевіреними методами.

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"До прикладу, надаючи грошову допомогу для виплат субсидій та роблячи надбавки до пенсій. Хоча президент до цього не має жодного відношення. Це не його повноваження. Але команда президента підкреслює, що це його ініціатива", – сказала журналістка.

За її словами, план дій, як найшвидше оговтатися від удару, у Порошенка є. Та немає жодних гарантій, що у ці два тижні до виборів, не вибухне новий корупційний скандал.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info провела масштабне розслідування в оборонному секторі та з'ясувала:



• Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



• До корупційних операцій є причетними Олег Гладковський, екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



• Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки: "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку, підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник. У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї.



• 11 березня з'явилась нова частина розслідування, де виявилось, що в ГПУ і СБУ брали хабарі за закриття справ щодо розкрадання в "Укроборонпромі", а також причетність НАБУ.Дивіться відео

Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 16 березня 2019