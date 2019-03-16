Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці

Нині головна тема в країні – це корупційний скандал в оборонному секторі. Однак, чи вплине він на виборчу ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скандал в "Укроборонпромі"

Президент Петро Порошенко на початку 2019 року, здавалося, був у своїй найкращій формі. Адже тоді Україна отримала Томос про автокефалію української православної церкви. Звісно, президент, який доклав багато зусиль для завершення цього процесу, хотів отримати від нього й електоральні бонуси.

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Що таке Томос? Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Порошенко намагався якнайдовше протриматися лише на цій темі, розповідаючи виборцям про історичну перемогу. Для цього він навіть поїхав у різні міста України. Пізніше цю поїздку журналісти назвали "Томос-тур".



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Тобто саме Петро Порошенко спочатку формував порядок денний виборчої кампанії. Інші кандидати мали підлаштовуватися під ці події, або вигадувати щось зовсім нове.

Так було до 25 лютого, поки в телевізійний ефір не вийшла перша частина розслідування Bihus.info про корупцію в оборонному секторі. Відтоді, президент вже не формує порядок денний, а вимушений реагувати на нього. Конкуренти ж із задоволенням за цим спостерігають і роблять гучні заяви.

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Президент вже звільнив першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського, і призначив нового. Правоохоронні та антикорупційні органи звітують про хід розслідування, звинувачуючи один одного у його затягуванні.

Відсторонені від посад ряд керівників оборонних підприємств, які фігурували у сюжеті. Пройшли позачергові засідання РНБО і парламентської тимчасової слідчої комісії.

Треба зазначити, що навряд чи б журналістське розслідування призвело б до такого ефекту, якби не вибори. Ціна перемоги на них занадто висока, щоб не реагувати на виявлені журналістами факти.

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування

Президентські рейтинги

Є два опитування, які були проведені вже після того, як вибухнув цей скандал. Перше – це опитування соціологічної групи "Рейтин". Друге – компанії "Социс".

Рейтинг соціологічної групи "Рейтинг"

Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" 1-7 березня 2019 року. Опитано п'ять тисяч респондентів, вибірка репрезентативна. Статистична похибка не більше 1,5%.

Згідно з даними "Рейтингу" по Порошенку скандал таки вдарив. І він з другої сходинки опустився на третю, з майже 17% підтримки. Попереду нього – Юлія Тимошенко, у якої на 1,5% більше і Володимир Зеленський. У нього трохи менше ніж 25%. На четверту сходинку вийшов Анатолій Гриценко, лідер "Громадянської позиції" із 10%.

Тут найголовніше, звісно, психологічний ефект зміни другого місця на третє. Різниця між Порошенком і Тимошенко мінімальна, у рамках статистичної похибки.

Однак, якщо й інші опитування даватимуть Порошенку у найближчі тижні третє місце, у медіа усе більше експертів і політиків говоритимуть про те, що президент може не вийти до другого туру. Віра у його перемогу зменшиться.



Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Рейтинг центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс"

Загальнонаціональне дослідження провів центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" з 5 по 10 березня 2019 року. Вибірка – дві тисячі респондентів в усіх областях України. Вибірка є репрезентативною. Статистична похибка дослідження – приблизно 2,1%

Компанія "Социс" наближена до президентського політтехнолога Ігора Гриніва. Якщо дивитися на цифри з цього опитування, то президент напередодні першого туру може не хвилюватися.

Він впевнено посідає другу сходинку, після Зеленського, з відривом від Тимошенко майже у 5%. Гриценко ж на п'ятій позиції після Юрія Бойка.



Результати опитування центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс"

Тобто, гучний скандал в оборонці наразі не дуже боляче вдарив по рейтингах президента. Можливо тому, що у частини виборців Порошенка не має великих ілюзій з приводу його оточення й участі цих людей у корупції. Люди думають, крадуть же усі. При виборі, для них важливі інші фактори.

Порятунок репутації Порошенка

Рейтинги можливо ще не змінилися й тому, що не має фіналу історії, у ній не поставлена крапка. Скандал ще триває, існують очікування, що ж буде далі. Фігуранти корупційної схеми на волі.

Але безперечно, це розслідування повністю змінило хід виборчої кампанії й додало президенту нових проблем. Він вимушений виправдовуватися, звітувати, скільки особисто він витратив власних коштів на допомогу армії.



Порошенко має план дій після скандалу в оборонці

Розв'язувати репутаційні проблеми президент хоче старими перевіреними методами, наприклад, надаючи грошову допомогу для виплат субсидій та роблячи надбавки до пенсій. Хоча президент до цього не має жодного відношення. Це не його повноваження. Але команда президента підкреслює, що це його ініціатива.

Тому план дій, як найшвидше оговтатися від удару у Порошенка є. Та не має жодних гарантій, що у ці два тижні до виборів, не вибухне новий корупційний скандал.

Адже за п’ять років президентства, Порошенко зробив багато чого у різних сферах, але і корупцію у своєму оточенні зберіг. А вибори – це саме час, коли дають про себе знати невирішені проблеми.

Редакція 24 каналу попереджає: результати опитувань стосовно підтримки чи рівня довіри виборців до певного кандидата, беззаперечно, мають вплив на громадськість. Політтехнологи, аби збільшити шанси на перемогу свого кандидата, можуть навмисно завищувати рейтинг кандидата або свідомо його занижувати. Більше про це у нашій статті: Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями.