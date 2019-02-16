Порошенко предположил, какими будут результаты президентских выборов

Действующий украинский гарант Петр Порошенко заявил, кто бы не победил в президентской гонке 2019 года, ее результаты будут "великолепными".

Во время Мюнхенской конференции по безопасности он подчеркнул, что Украина – это демократическое государство, на Россию совсем не похоже. Следовательно, заранее невозможно предугадать, кто именно победит на выборах, пишет "РБК-Украина".

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"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В России вы знаете заранее, кто выиграет. Что касается нас, то никто не знает, кто победит. Однако я уверен, что у нас будут отличные результаты", – сказал гарант.

Сам Порошенко активно борется за возможность во второй раз стать президентом Украины. В его штабе сообщили, что они уже потратили на предвыборную кампанию около 70 миллионов гривен.

Что известно о походе в президенты Петра Порошенко?

Петр Порошенко баллотируется в президенты во второй раз. Сейчас он является действующим главой Украины. Заявление об участии в нынешней избирательной гонке политик обнародовал 29 января. Подал Порошенко документы в ЦИК в последний день приема – 3 февраля, и зашел в помещение с черного входа, чтобы его не заметили журналисты. 1 января 2019 года гарант в своей декларации сообщил о дивидендах в размере 548 миллионов 678 тысяч 680 гривен от Rothschild Trust Schweiz AG – трастового управляющего, который руководит корпорацией Roshen.

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Коротоко о президентских выборах 2019 года:

– на этот раз президента в Украине будут выбирать в седьмой раз;

– согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на высшей должности не менее 5 лет;

– 8 марта 2019 года станет известным окончательный список всех кандидатов;

– 31 марта состоится голосование за нового президента;

– до 10 апреля должны обнародовать официальные результаты;

– на 21 апреля запланировано проведение второго тура;

– второй тур выборов состоится, если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%.



Президентские выборы 2019