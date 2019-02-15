Сколько штаб Порошенко уже потратил на предвыборную кампанию

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко сообщили, что они уже потратили на предвыборную кампанию около 70 миллионов гривен.

Как рассказали представители избирательного штаба действующего президента на пресс-конференции, эта сумма неокончательная, поскольку кампания продолжается.

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Также здесь заверили, что все средства будут потрачены "исключительно из избирательного фонда" и относительно источников финансирования будет происходить все "экстремально прозрачно и понятно".

Что касается бордов с Порошенко, которые появлялись еще до начала предвыборной кампании, то, как уверяют в его избирательном штабе, их гарант оплатил из собственного кармана.

Что известно о походе в президенты Петра Порошенко?​

Петр Порошенко баллотируется в президенты во второй раз. Сейчас он является действующим главой Украины. Заявление об участии в нынешних избирательных гонках политик объявил 29 января. Подал Порошенко документы в ЦИК в последний день приема – 3 февраля и зашел в помещение с черного входа, чтобы его не заметили журналисты. 1 января 2019 года гарант в своей декларации сообщил о дивидендах в размере 548 миллионов 678 тысяч 680 гривен от Rothschild Trust Schweiz AG – трастового управляющего, который управляет корпорацией Roshen.



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Президентские выборы 2019:

– на этот раз президента в Украине будут избирать в седьмой раз;

– в соответствии с Конституцией, пробудет новоиспеченный гарант на высшем посту не менее 5 лет;

– 8 марта 2019 станет известным окончательный перечень всех кандидатов;

– 31 марта состоится голосование за нового президента;

– до 10 апреля должны обнародовать официальные результаты;

– на 21 апреля запланировано проведение второго тура;

– второй тур выборов состоится, если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%.



Президентские выборы 2019: главные даты