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      Сколько штаб Порошенко уже потратил на предвыборную кампанию

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко сообщили, что они уже потратили на предвыборную кампанию около 70 миллионов гривен.

      Как рассказали представители избирательного штаба действующего президента на пресс-конференции, эта сумма неокончательная, поскольку кампания продолжается.

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      Также здесь заверили, что все средства будут потрачены "исключительно из избирательного фонда" и относительно источников финансирования будет происходить все "экстремально прозрачно и понятно".

      Что касается бордов с Порошенко, которые появлялись еще до начала предвыборной кампании, то, как уверяют в его избирательном штабе, их гарант оплатил из собственного кармана.

      Что известно о походе в президенты Петра Порошенко?​
      Петр Порошенко баллотируется в президенты во второй раз. Сейчас он является действующим главой Украины. Заявление об участии в нынешних избирательных гонках политик объявил 29 января. Подал Порошенко документы в ЦИК в последний день приема – 3 февраля и зашел в помещение с черного входа, чтобы его не заметили журналисты. 1 января 2019 года гарант в своей декларации сообщил о дивидендах в размере 548 миллионов 678 тысяч 680 гривен от Rothschild Trust Schweiz AG трастового управляющего, который управляет корпорацией Roshen.

      Подробнее ознакомиться с биографией Порошенко Вы можете по этой ссылке. Также предлагаем вашему вниманию информацию о его недвижимости.

      Президентские выборы 2019:

      – на этот раз президента в Украине будут избирать в седьмой раз;

      – в соответствии с Конституцией, пробудет новоиспеченный гарант на высшем посту не менее 5 лет;

      – 8 марта 2019 станет известным окончательный перечень всех кандидатов;

      – 31 марта состоится голосование за нового президента;

      – до 10 апреля должны обнародовать официальные результаты;

      – на 21 апреля запланировано проведение второго тура;

      – второй тур выборов состоится, если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%.

      Вибори, президентські, 2019 рік
      Президентские выборы 2019: главные даты

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Деньги
      Источник: 24 канал
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