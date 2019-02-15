Скільки штаб Порошенка вже витратив на передвиборчу кампанію

У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка сповістили, що вони вже витратили на передвиборчу кампанію близько 70 мільйонів гривень.

Як розповіли представники виборчого штабу чинного президента на прес-сконференції, ця сума є неостаточною, оскільки кампанія ще триває.

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Також тут запевнили, що всі кошти буде витрачено "винятково з виборчого фонду" та щодо джерел фінансування відбуватиметься все "екстемально прозоро та зрозуміло".

Що стосується бордів з Порошенком, які з’являлися ще до початку передвиборчої кампанії, то, як переконують у його виборчому штабі, їх гарант оплатив з власної кишені.

Що відомо про похід у президенти Петра Порошенка? Петро Порошенко балотується у президенти вдруге. Наразі він є чинним очільником України. Заяву про участь у цьогорічних виборчих перегонах політик оголосив 29 січня. Подав Порошенко документи до ЦВК в останній день прийому – 3 лютого та зайшов у приміщення з чорного входу, аби його не помітили журналісти. 1 січня 2019 року гарант у своїй декларації сповістив про дивіденди у розмірі 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від Rothschild Trust Schweiz AG – трастового керуючого, що керує корпорацією Roshen.



Детальніше ознайомитися з біографією Порошенка Ви можете за цим посиланням. Також пропонуємо Ваші увазі інформацію про його нерухомість.

Президентські вибори 2019 року:

– цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме;

– відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на найвищій посаді щонайменше 5 років;

– 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів;

– 31 березня відбудеться голосування за нового президента;

– до 10 квітня мають оприлюднити офіційні результати;

– на 21 квітня заплановано проведення другого туру;

– другий тур виборів відбудеться, якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%.



Президентські вибори 2019: головні дати