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      Скільки штаб Порошенка вже витратив на передвиборчу кампанію

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      У штабі кандидата у президенти Петра Порошенка сповістили, що вони вже витратили на передвиборчу кампанію близько 70 мільйонів гривень.

      Як розповіли представники виборчого штабу чинного президента на прес-сконференції, ця сума є неостаточною, оскільки кампанія ще триває.

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      Також тут запевнили, що всі кошти буде витрачено "винятково з виборчого фонду" та щодо джерел фінансування відбуватиметься все "екстемально прозоро та зрозуміло".

      Що стосується бордів з Порошенком, які з’являлися ще до початку передвиборчої кампанії, то, як переконують у його виборчому штабі, їх гарант оплатив з власної кишені.

      Що відомо про похід у президенти Петра Порошенка? Петро Порошенко балотується у президенти вдруге. Наразі він є чинним очільником України. Заяву про участь у цьогорічних виборчих перегонах політик оголосив 29 січня. Подав Порошенко документи до ЦВК в останній день прийому – 3 лютого та зайшов у приміщення з чорного входу, аби його не помітили журналісти. 1 січня 2019 року гарант у своїй декларації сповістив про дивіденди у розмірі 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від Rothschild Trust Schweiz AG – трастового керуючого, що керує корпорацією Roshen.

      Детальніше ознайомитися з біографією Порошенка Ви можете за цим посиланням. Також пропонуємо Ваші увазі інформацію про його нерухомість.

      Президентські вибори 2019 року:

      – цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме;

      – відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на найвищій посаді щонайменше 5 років;

      – 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів;

      – 31 березня відбудеться голосування за нового президента;

      – до 10 квітня мають оприлюднити офіційні результати;

      – на 21  квітня заплановано проведення другого туру;

      – другий тур виборів відбудеться, якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%. 

      Вибори, президентські, 2019 рік
      Президентські вибори 2019: головні дати

      події, що останнім часом розгорталися навколо петра порошенка:
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини політики Гроші
      Джерело: 24 канал
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