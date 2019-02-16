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      Порошенко припустив, якими будуть результати президентських виборів

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Чинний український гарант Петро Порошенко заявив, хто б не переміг у президентській гонці 2019 року, її результати будуть "чудовими".

      Під час Мюнхенської конференції з безпеки він наголосив, що Україна – це демократична держава, яка на Росію зовсім не схожа. Відтак, заздалегідь неможливо передбачити, хто саме переможе на виборах, пише "РБК-Україна".

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      "Я президент вільної і демократичної України. Ми не Російська Федерація. У Росії ви знаєте заздалегідь, хто виграє. Що стосується нас, то ніхто не знає, хто переможе. Однак я впевнений, що у нас будуть чудові результати", – сказав гарант.

      Сам Порошенко активно бореться за можливість вдруге стати президентом України. У його штабі сповістили, що вони вже витратили на передвиборчу кампанію близько 70 мільйонів гривень.

      Що відомо про похід у президенти Петра Порошенка?Петро Порошенко балотується у президенти вдруге. Наразі він є чинним очільником України. Заяву про участь у цьогорічних виборчих перегонах політик оголосив 29 січня. Подав Порошенко документи до ЦВК в останній день прийому – 3 лютого та зайшов у приміщення з чорного входу, аби його не помітили журналісти. 1 січня 2019 року гарант у своїй декларації сповістив про дивіденди у розмірі 548 мільйонів 678 тисяч 680 гривень від Rothschild Trust Schweiz AG – трастового керуючого, що керує корпорацією Roshen.

      Детальніше ознайомитися з біографією Порошенка Ви можете за цим посиланням. Також пропонуємо Ваші увазі інформацію про його нерухомість.

      Коротоко про Президентські вибори 2019 року:

      – цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме;

      – відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на найвищій посаді щонайменше 5 років;

      – 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів;

      – 31 березня відбудеться голосування за нового президента;

      – до 10 квітня мають оприлюднити офіційні результати;

      – на 21 квітня заплановано проведення другого туру;

      – другий тур виборів відбудеться, якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%.


      Президентські вибори 2019

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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